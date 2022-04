Vania Bludau ofreció detalles de la ruptura de su relación con Mario Irivarren. | Fuente: Instagram / Vania Bludau

Hace casi un mes que Vania Bludau y Mario Irivarren anunciaron el fin de su relación sentimental, pero en programas de televisión todavía se especula sobre las verdaderas razones de su ruptura. Por eso, ante las distintas versiones, la modelo decidió comunicar algunos detalles del término de su romance a través de redes sociales.

En un comunicado compartido en la sección de historias de su cuenta de Instagram, Bludau afirmó que ella tomó la decisión de separarse del exchico 'reality'. "Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión, porque no fue de mutuo acuerdo", señaló.

Además, afirmó que no visitará espacios televisivos de espectáculos para hablar sobre su antigua relación. "No pretendo estar presentándome en programas para que me pregunten, porque me conozco y no puedo mentir ni inventar para quedar bien ante el público, soy como soy y muchos de ustedes lo saben. Humana al 1000%", dijo.

Como se recuerda, Mario Irivarren y Vania Bludau se conocieron durante su paso por el programa reality "Combate". Más adelante, volvieron a coincidir en "Esto es Guerra", pero recién a fines de 2020 empezaron una relación sentimental.

"No hay despecho"

Por otro lado, Vania Bludau también negó cualquier oportunidad de retorno con Mario Irivarren. "Aquí no hay despecho, no hay un 'me gustaría volver' y tengan por seguro que si tuvieron conocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor", indicó.

Asimismo, precisó que está "siendo cuidadosa" con sus palabras y reveló que viene llevando terapia a fin de que no le "vuelva a pasar lo que le pasó nunca más".

"Qué difícil es aclarar a veces cuando no puedes contar todo, porque no está en mí dañar a nadie, cada quien con sus problemas internos. Solo tengan por seguro que de mi parte no envío indirectas a nadie, ya que bastante directa soy, pero en esta oportunidad optaré por el silencio", finalizó.

Mario Irivarren, por su parte, ha manifestado en distintos programas de espectáculos que los motivos de su ruptura con Vania Bludau son de índole personal. "Los detalles, pormenores, son estrictamente privados y personales, donde no tiene que ser de conocimiento público y básicamente es eso", dijo en "En boca de todos" a fines de marzo.

Vania Bludau: Así anunció su ruptura con Mario Irivarren

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, la modelo Vania Bludau informó a sus seguidores el fin de su relación con Mario Irivarren. Una decisión que le costó tomar a pesar de que "exista mucho amor de mi parte".

El anuncio fue emitido luego de enfrentar los rumores de su separación frente a las cámaras de televisión. Ambos ya no se siguen en Instagram, sin embargo, Irivarren aún conserva algunas fotos junto a ella.

"Hoy fui interceptada por un programa de TV y sé que fue por mi culpa, porque si los sentimientos no se hubiesen apoderado de mí, nadie estaría buscándome para hacerme preguntas", inició al inicio del comunicado.

"Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema personal, es tedioso y triste, pero es lo correcto, se supone", acotó.

Pese a la difícil decisión, aseguró que aún siente mucho amor por el exchico reality, sin embargo, no quiso dar más detalles de la ruptura; además, se mostró enfática al asegurar que no brindará declaraciones sobre el tema.

