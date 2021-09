Vasco Madueño se negará a ser reconocido legalmente como hijo de Guillermo Dávila. | Fuente: Instagram/@vascomadueno @guillermodavilaoficial

Vasco Madueño no aceptará ser reconocido legalmente como hijo de Guillermo Dávila, cantante y ex entrenador de “La Voz Perú”. A través de un comunicado, el joven explicó algunos de los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, aunque manifestó sentirse orgulloso de su “sangre peruana y venezolana”.

“Solo escribo estas líneas para hacerles saber el motivo de mi decisión de no aceptar el reconocimiento legal de Guillermo Dávila, mi intención no es entrar en detalles, ni el de enturbiar la imagen de nadie, solo terminar de manera rotunda esta situación que debió manejarse de manera muy privada”, se lee en su pronunciamiento vía Instagram.

El hijo de Guillermo Dávila admite tener responsabilidad de que el tema se haya vuelto mediático, “pero viendo hacia atrás, y con la experiencia ganada en estos últimos meses, veo que quizá no era ese el camino”. Por otro lado, Vasco Madueño responsabilizó al canal Latina por no haber manejado la situación “humana y respetuosamente”.

Vasco Madueño no aceptará ser reconocido legalmente por Guillermo Dávila. | Fuente: Instagram/@vascomadueno

Vasco Madueño se niega a ser reconocido por Guillermo Dávila

En el mensaje a la opinión pública, Vasco Madueño también aclaró que conoció personalmente a su padre Guillermo Dávila, porque eso era lo que más deseaba. Sin embargo, la “presión legal” y la falta de motivos para llevar su apellido, según explica, le impiden ser reconocido legalmente por su progenitor.

“Le escribió en la noche del día anterior (…) que no estaba preparado para ir a RENIEC, escrito que él leyó, ya que me respondió diciendo que lo había leído”, relató. “El resto es solo la muestra del por qué no puedo llevar con orgullo su apellido; al menos por ahora, tengo fe que se dé cuenta de su proceder”.

A pesar de que Vasco Madueño se niega a ser reconocido por el cantante Guillermo Dávila, quien fue entrenador en la pasada temporada de “La Voz Perú”, agradeció tener una conexión con dos países por sus padres. “Me siento orgulloso de llevar en mi ADN sangre venezolana y peruana”, concluyó.

