Paolo Guerrero y Alondra García Miró se lucen juntos en su regreso a Lima | Fuente: Captura de YouTube

La modelo y empresaria Alondra García Miró retomó hace unos meses su relación con el futbolista Paolo Guerrero. Si bien no se ha visto en muchas ocasiones juntos frente a cámaras, la pareja se ha mostrado feliz y apoyándose en cada uno de sus proyectos personales. El programa "Magaly TV, la firme" compartió imágenes exclusivas de la pareja llegando al aeropuerto después de unas cortas vacaciones.

Uno de los reporteros del programa de Magaly Medina le preguntó si tiene planes de matrimonio, siguiendo los pasos de Edison Flores, Christian Cueva y Luis Abram, los dos primeros a días de casarse. "Todos se casan", fue su respuesta.

El reportero bromeó con la pareja al decirle que el día de su boda ellos estarían presentes y hasta les llevarían un regalo. El comentario causó la risa de Alondra García Miró y Paolo Guerrero, quienes saludaron a la cámara.

DESCARTÓ MATRIMONIO

La modelo y empresaria Alondra García Miró terminó con los rumores de una boda este año con el futbolista Paolo Guerrero, como se venía especulando en las últimas semanas. García Miró, quien este jueves 12 de setiembre inaugura "Mercatto Verde", salió al frente y descartó los planes de matrimonio con Paolo Guerrero en este 2019 por estar "enfocada" en su trabajo.

"En realidad no sé de dónde han sacado ese rumor, pero no es verdad, es mentira. Aprovecho en aclararlo porque ya que me preguntan tanto y lo he respondido varias veces, pero lo vuelvo a aclarar, no hay planes de matrimonio ni nada", contó a "En boca de todos".

Alondra destacó que su tiempo se divide entre el restaurante y la carrera de actriz que espera seguir. "Creo que ha sido un buen año, un año muy positivo, y estoy contenta, espero que continúe así", mencionó.

García Miró tiene muchos poryectos en los próximos meses, uno de ellos, el inicio de grabaciones de la serie "Princesas", dirigida por Miguel Zuloaga.