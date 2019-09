Tony Rosado insulta a Magaly Medina y ella afirma que lo denunciará por incitar la violencia de género | Fuente: Composición.

Pese a que hace unas semanas, el cantante de cumbia Tony Rosado fue investigado por la Tercera Fiscalía Especializada en violencia contra la mujer, el intérprete de "Ya te olvidé" insultó nuevamente a Magaly Medina en una de sus presentaciones, imágenes que fueron compartidas por el programa de la periodista.

Frente a las polémicas declaraciones del cantante, la conductora de Magaly TV La Firme no se quedó callada, pues aseguró que, a través de su discurso, el cantante incita la violencia de género.

“Él cree que eso es un chiste y ahora se ha dedicado a mentarme la madre a mí y eso no está bien Tony Rosado, porque eso es violencia de género. Lo decimos todos los días en televisión y, si no te has enterado, sale todos los días en los diarios. Estamos en una campaña contra aquellos que incentivan la violencia de género, porque no podemos tener en este país a hombres tan machistas que vayan insultando así a mujeres, desmereciéndolas de esa manera para incentivar y decirle a los hombres que eso está bien, que eso está bacán”, comentó.

Asimismo, la conductora aseguró que ella pondrá sus límites, debido a que ella respeta solo a los artistas que merecen respeto, debido a que este “no se gana gratuitamente”.

“Él no saca la cara por el Perú, mas bien es una vergüenza para los peruanos. Y además aprovecharse de que realmente en este país hay mucho machista, mucha gente, además, que vive en la ignorancia completa y que cree que estas actitudes son normales. Hay gente que ha normalizado este tipo de comportamientos”, comentó.

Acto seguido, Medina aseguró que averiguaría los detalles necesarios para denunciar al cantante por violencia de género.

“Qué crees, ¿que todo el mundo dice ‘yo demando a Magaly’ y yo me voy a poner a temblar como un conejillo? Yo ya estoy curtida de eso, así que más bien al revés porque, en este país, a las mujeres nos pegan, nos maltratan, nos insultan, nos hacen sentir menos, también cuando alguien está en un escenario público incentivando el odio y la violencia de género”, acotó.

Por último, Medina aseguró que Tony Rosado simboliza “la parte más fea y horrible del machismo peruano”, puesto que esa es su bandera. “Esto para mí es violencia de género y eso no lo podemos permitir. Es cierto que hay rateros y violadores, pero esto es lo que hace que los feminicidas, los golpeadores de este país, los maltratadores se sientan empoderados, porque dicen ‘Tony Rosado es nuestro líder, si él lo hace nosotros también’. Eso es incentivar la violencia”, apuntó.





Durante el programa de Magaly Medina, el pasado jueves 5 de setiembre, la conductora emitió las imágenes de uno de los más recientes conciertos del artista, en los que este insulta a la conductora y asegura que “todo tiene un límite”.

“A todos esos rateros, a todos esos venezolanos rateros que están robando. A esos tienen que ir a verlos, a esos tienen que ir a joderlos, a sacarlos del Perú. No joderme a mí, a mi no me jodas ya. [Magaly Medina] tiene que dedicarse a otra cosa, a que el Perú salga adelante, a eso deben dedicarse esos programas, no a esta mostra de mierda a hablar de mí, de mí toda la noche”, aseguró ante la sorpresa del público.

Rosado aseguró que la conductora realiza reportajes sobre él para tener rating en su programa, y que en lugar de ello debería “educar a los niños y sacarlos adelante”.

“En vez de dedicarse a ver tanto violador de mierda que hay, tanto ratero que hay, incentivar al gobierno para que saquen a todos esos rateros, a todos esos violadores. (…) Hablar de una persona, más que todo de un artista peruano que saca la cara por el Perú. Que me voy a argentina, que me voy a Chile, me voy a España, a Barcelona a sacar la cara por el Perú y esta mostra conchesumadre me jode. Todo tiene un límite, ya me cansé ya, ¿ok?”, refirió.

Rosado no solo aseguró que “a la única mujer que había violado era a su mujer”, sino que afirmó que los feminicidios ocurren “porque la mujer no le hace caso al hombre”. Sus polémicas declaraciones han tenido como consecuencia una ola de críticas, que lejos de alertar al cantante lo han llevado a seguir realizando discursos durante sus conciertos.