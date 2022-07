Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla​ es una cantante, modelo, bailarina, compositora y empresaria peruana. | Fuente: Instagram

La salsera Yahaira Plasencia emitió un comunicado donde se defiende de las acusaciones del chico reality ‘Pancho’ Rodríguez quien dejó entrever que ella junto al excongresista Paul García sean los responsables de que no pueda regresar al Perú.

“En los últimos días he visto que se ha tomado mi nombre en distintos medios de comunicación, en los cuales se me ha señalado como responsable de un problema legal que mantiene el señor Francisco Rodríguez, ante ello quiero aclarar que mi persona no tiene ni ha tenido ningún tipo de injerencia en dicho procedimiento administrativo”, se lee en el mensaje de la intérprete de ‘Cobarde’.

Asimismo, Yahaira Plasencia descartó cualquier vínculo sentimental con el excongresista: “De igual manera debo precisar de manera clara y concisa que no tengo ni he tenido algún tipo de vínculo con el señor Paul García Oviedo”, agregó.

Yahaira Plasencia tomará acciones legales

Siguiendo con el comunicado, Yahaira Plasencia confirmó que tomará acciones legales contra las personas que la señalan como la responsable de la situación de ‘Pancho’ Rodríguez.

“Debo señalar que vengo ejerciendo mi derecho en las vías legales que me corresponden en contra de las personas que han utilizado mi nombre con el ánimo de mancillar mi honor, y qué haré lo mismo contra todo aquel que deja entrever que me encuentro involucrada en el problema legal del Señor Francisco Rodríguez”, concluyó.

Yahaira Plasencia se defiende de las críticas por su tema "La cantante"

Poco después de haber recibido varias críticas por el lanzamiento de su tema "La cantante", Yahaira Plasencia asegura que los comentarios de sus detractores la tienen sin cuidado; por el contrario, afirma que las personas que hablan mal de su trabajo le están haciendo un gran favor a su carrera musical.

Así lo señaló en el programa "A las 10 con Alan Diez" de RPP Noticias, donde admitió que al inicio tuvo miedo de grabar la canción de la autoría de Rubén Blades, precisamente por las críticas que veía venir. Sin embargo, gracias a la visión y confianza de su productor Sergio George, finalmente se animó a grabarla.

"Yo he aprendido del negocio lo siguiente: que hablen mal o bien, pero que hablen. Aprendí eso de Sergio y de mi familia... antes era más complicado, nos chocaba o nos dolía, pero ahora ya no. Ahora es como que: 'Oye están hablando de tí'. Bueno pues, que hablen, porque igual es promoción y marketing", expresó.

A estas alturas de su trayectoria, la salsera ve casi imposible que las opiniones de sus detractores la afecten; a menos que las críticas vengan de alguien que sepa de música. "Si lo dice Sergio George tengo que hacerle caso, pero si lo dice cualquier persona que solamente habla por hablar, entonces no".





