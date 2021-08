Yahaira Plasencia revela que sufrió de depresión: "Estuve internada dos meses, fue una agonía". | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia decidió contar los pormenores de su vida fuera de los reflectores y los programas de espectáculos que, según sus declaraciones, han dañado su imagen, hecho que la llevó a estar internada en una clínica por depresión.

La intérprete de “Y le dije no” se abrió completamente para contarle a sus seguidores cómo fue que tomó la decisión de ingresar a este lugar y la medicación que tuvo para poder seguir adelante.

“El momento más difícil fue cuando me tuvieron que internar, bajé de peso, no quería comer, no quería ir a los conciertos, estuve casi dos meses internada con antidepresivos para dormir, para dejar de llorar, todo el tiempo fue agonía”, contó Yahaira Plasencia.

El motivo que la llevó a ingresar a una clínica por depresión fue por los diversos escándalos en los que estuvo envuelta hace unos años. Por otro lado, la salsera agregó que ahora aprecia más la vida y está feliz de seguir viviendo.

“No sé si sea un milagro, pero el que haya podido renacer después de las cosas tan fuertes que me han pasado, que la gente no tiene idea la magnitud de lo que ha pasado, el que yo esté aquí es un milagro”, dijo Yahaira Plasencia al programa ‘Vida y Milagros’.

Yahaira Plasencia y la depresión

Como se recuerda, la intérprete de “Cobarde” estuvo en la portada de diferentes medios de espectáculos ya sea por las parejas que tuvo, las fiestas que organizaba, su salida de Son Tentación, peleas con amistades y colegas, y más.

Ese cúmulo de cosas hizo que Yahaira Plasencia tuviera depresión y era necesario que se tratara. Así que se animó a contar por primera vez sobre este pasaje en su vida.

“Lloraba, me ahogaba, me inyectaban, me dormía, y mis papás estaban ahí. Cosas que la gente no sabe, y que a ti si te las puedo contar (dirigiéndose a Milagros Leiva), porque a ti si te tengo respeto, me puedo abrir completamente contigo y decirte cómo fueron las cosas realmente”, concluyó.

