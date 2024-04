Yahaira Plasencia responde a sus críticos: “Sigan hablando, es lo importante”

Emocionada por participar en los Latin American Music Awards 2024 en Las Vegas, Yahaira Plasencia compartió en sus redes sociales todos los detalles de su asistencia a la premiación de la música latina, junto con el productor y pianista Sergio George. Además, envió un mensaje para todos sus críticos: "Están hablando, eso es lo importante".



La salsera desfiló por la alfombra roja de los Latin AMAs 2024, un evento que reunió a artistas como Marc Anthony, Feid, Anitta, Morat, Ricardo Montaner, Thalía, entre otros. Para la ocasión, lució un traje de dos piezas de tela plateada y con pedrería: un bustier en la parte superior y una falda larga con corte de sirena, que resaltaba su figura.



Horas antes, realizó una transmisión en vivo en Instagram, acompañada de Sergio George. Mientras ella expresaba su felicidad por estar en Las Vegas por invitación de Sergio, él reveló, entre risas, que no volvería a trabajar con Yahaira porque ella no cuenta con el dinero para pagarle por sus servicios. También dijo que ella se encontraba ahí por su talento y su cuerpo.



Esa conversación generó críticas en redes sociales y varios medios informaron que, aparentemente, George había troleado a Yahaira. Sin embargo, ella respondió en otra historia: “No sé qué bochinche hay en Perú, que me están escribiendo todo el mundo, pero no me importa, total están hablando que es lo importante. Sigan hablando sobre todo, tú brujita sigue, sigue”.

¿Yahaira y Nacho grabarían juntos?

Yahaira Plasencia compartió otro momento destacado de su experiencia en los Latin American Music Awards 2024: su encuentro con Nacho, el reconocido cantante venezolano, famoso por su participación en el dúo Chino & Nacho. Durante el encuentro, comprometió al intérprete de Báilame a grabar salsa.



"Me estoy comprometiendo, salsa es lo que viene (...) Viene salsa y la primera semana de mayo, vamos a hacer una canción increíble para ustedes, si Dios lo permite. Ya hablamos con el maestro Sergio George y lo que viene es salsa. Para mi querido Perú, que llevo en mi corazón", comentó.

Yahaira Plasencia y Nacho durante los Latin American Music Awards 2024. | Fuente: Instagram: @yahairaplasencia

Yahaira en la alfombra de los Latin AMAs 2024

“¡Llegó el sabor!”, fue la descripción que acompañó una foto de Yahaira Plascencia y Sergio George, compartida en las redes sociales de los Latin American Music Awards 2024. En la imagen se ve a la cantante y al productor abrazados mientras sonríen para las cámaras.



Los seguidores de Plascencia no tardaron en responder. “La mejor dupla”, “Del Perú para el mundo, la patrona Yahaira Plasencia, Tienen que escuchar tu voz, reina”, “La patrona y el maestro”, “Divinos y bellos”, fueron algunos de los comentarios.

Yahaira y Marc Anthony

Yahaira Plasencia compartió con Marc Anthony. El salsero puertorriqueño estaba ensayando para su presentación en los Latin American Music Awards 2024 cuando la salsera peruana se acercó al cantante para saludarlo y tomarse una foto con él.



"Ha sido un día muy bonito porque vi a Marc Anthony. No sabía que venía, esta es mi cuarta foto con él y estoy muy contenta porque siempre es muy buena onda, muy chévere, siempre da consejos", comentó la intérprete de Cobarde.

