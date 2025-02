"Si han terminado, por algo será": Yahaira Plasencia reacciona a la ruptura de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia no se quedó callada. La salsera advirtió que no se prestará para alimentar el morbo en caso de que la inviten a compartir escenario con Xiomy Kanashiro, la expareja de Jefferson Farfán. Sin embargo, prefirió mantenerse al margen sobre la reciente ruptura que ha acaparado portadas y titulares.

Al ser consultada por las cámaras del programa América Hoy sobre el fin de la relación entre Farfán y Kanashiro, Plasencia tajante: "Esa persona [Farfán] no está en mi vida desde hace cinco años. Es un tema que no tiene relevancia. Cada quien actúa como quiere y está bien".

"Si han terminado, por algo será"

Cuando la reportera le preguntó su opinión sobre por qué cree que el futbolista no ha logrado mantener una relación larga, Yahaira Plasencia optó por no profundizar demasiado en el tema, aunque comentó: "Preferiría no decir lo que pienso... Si han terminado, por algo será. Así es la vida."

A pesar de evitar hablar de la ruptura, Plasencia aprovechó para reflexionar sobre el concepto de "oficializar" una relación en redes, como pasó con Farfán y Kanashiro: "Creo que una mujer no tiene que sentirse ni más ni menos cuando un hombre te oficializa. Una mujer debe sentirse bien consigo misma, sin la necesidad de que alguien venga y te diga: ‘te voy a oficializar’".

Yahaira se niega a trabajar con Xiomy Kanashiro

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de compartir escenario con Xiomy Kanashiro, Yahaira fue contundente: "Entiendo el trabajo de cada persona, porque yo también empecé así. Si voy a un concierto y me dicen que habrá otra persona, todo bien. Pero, por favor, no quiero que se cree un show o un morbo con eso. No quiero ser metida en algo que hace mucho tiempo no forma parte de mi vida".

Continuó diciendo: "Cuando yo suba al escenario, prefiero hacerlo en mi horario, cantar y bajar. Si hay prensa, declararé con respeto. Pero lo que no quiero es que me involucren con gente que, uno, no conozco, y dos, que no tiene nada que ver en mi vida. Eso es lo que pido".

El fin de la relación entre Farfán y Kanashiro

El viernes, Jefferson Farfán hizo oficial la ruptura con Xiomy Kanashiro a través de sus redes sociales, publicando: "Confirmo que mi relación con la señorita Kanashiro ha terminado. Agradeceré respeto. Gracias".

Poco después, Kanashiro también compartió la noticia, asegurando: "Quiero contarles a todos que he dado por finalizada mi corta relación con Jefferson Farfán" sin ofrecer más detalles al respecto.

La ruptura ocurrió luego de que ambos fueran captados en las playas del norte de Perú, donde se les vio disfrutando del momento. En las imágenes difundidas por Amor y fuego, Kanashiro aparecía recostada sobre Farfán, mientras que en otro video se les veía caminando de la mano.

