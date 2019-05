Nuevo productor de Yahaira Plasencia negó que Jefferson Farfán le haya pagado para relanzar la carrera de la cantante. | Fuente: Composición

El aclamado productor, quien trabajará con Yahaira Plasencia para internacionalizar su carrera como salsera, negó que Jefferson Farfán le pagó para trabajar con la cantate peruana.

Como se recuerda, hace unas semanas se rumoreaba que el futbolista habría pagado costeado los servicios de Sergio George para que trabahe con Yahaira Plasencia.

"Yo no uso mucho Twitter ─donde nació el rumor─ y vi que una reconocida televisora confirmaba que lo daba como un hecho. Yo no conozco a ese señor y seguramente es un gran jugador de fútbol aquí en Perú y quizá una buena persona. Yo no trabajo así. Yo tengo mi compañía y trabajo con multinacional", dijo Sergio George en conferencia de prensa.

Asimismo, la cantante también se pronunció sobre este hecho y señaló que ya sabía que algo iban a inventar sobre su trabajo con el productor estadounidense.

"Me dio risa porque algo tienen que hablar. Yo sabía que algo iban a inventar, algo iban a decir, sobre cómo le pagué a Sergio y que si no lo hice yo, alguien tenía que pagarle. Es parte de, la gente puede especular lo que desea, pero que lo den como un hecho si incomoda", mencionó Yahaira con respecto al rumos.



Yahaira Plasencia también se refirió sobre la polémica que generó la congresita Yeni Vilcatoma, quien señaló que si ella hubiera querido atacar al presidente Martín Vizcarra hubiera hablado del caso "Yahaira".

"Sé que es la máxima autoridad del Perú, pero no conozco al actual presidente ni a los anteriores. Cuando me enteré de eso, yo dije: '¿Qué tengo que ver en la política?'. Por eso con mi equipo de trabajo envíamos un comunicado y de ahí la señora congresista señaló que no se refería a mí", concluyó.