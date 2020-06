Yahaira Plasencia recalcó que no tiene problemas con Daniela Darcourt. | Fuente: Instagram

Luego que se conociera que Sergio George no solo trabajará con Yahaira Plasencia, se especuló que la salsera no estaría cómoda con la decisión de su productor musical.

Sin embargo, Plasencia decidió aclarar que no tiene ninguna rencilla ni con Daniela Darcourt, ni con otra de sus colegas del rubro musical.

“Siempre han querido crear una rivalidad con Daniela y yo no tengo ninguna rencilla con ella. Se ha comentado que me ha ‘serruchado’ el piso, pero no tengo ningún problema con nadie, porque estoy enfocada en mi vida. Tanto Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez y Kate Candela son muy talentosas, y cada una se esfuerza hasta dónde quiere llegar”, sostuvo durante un live de Instagram.

Asimismo, la intérprete de 'Cobarde' manifestó sus deseos de regresar al Perú para seguir haciendo música, pues debido al cierre de fronteras en Rusia, donde pasa la cuarentena junto al futbolista Jefferson Farfán, no ha podido conseguir un vuelo.

“Quiero que abran las fronteras aquí (Rusia) para poder ir a Miami o Perú y grabar unos temas pendientes, esa es mi mayor preocupación. Aquí todo está complicado, no abren las cosas... pero es falso que esté buscando un vuelo humanitario, solo espero que todo empiece a funcionar y seguir con mis proyectos”, comentó.

“Quiero cantar para mi público, puede ser un show acústico o con mi orquesta, pero tengo que seguir haciendo música, hay que reinventarse”, agregó Yahaira Plasencia.

DANIELA Y TITO NIEVES

Sergio George utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la fecha de estreno de la canción “Si tú supieras”, tema que une la voz de Daniela Darcourt y Tito Nieves.

“10 de julio lanzamiento de “Si tú te atreves” @titonievesoficial @danieladarcourtoficial Producido por: #Sejodióesto”, se lee en su publicación.

Por su parte, la interprete de ‘Señor Mentira’, agradeció a George por la oportunidad. “Gracias maestro @titonievesoficial por tanto cariño y amor Trabajar con ustedes ha sido increíble @sergiogeorge #SeJodióEsto”, escribió la artista.