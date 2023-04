AC Milan vs. Nápoli EN VIVO por la Champions League. | Fuente: RPP NOTICIAS

AC Milan vs. Nápoli se enfrentan este miércoles 11 desde las 2:00 pm (hora peruana) por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League 2022-23. Este encuentro se jugará en el Estadio San Siro y será televisado por la señal de ESPN (504 Movistar TV).

AC Milan llega a los cuartos de final de la Champions League tras superar en la ronda previa al Tottenham, mientras que Nápoli hizo lo propio con el Eintracht Frankfurt.

AC Milan vs. Nápoli: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Cómo llega el AC Milan?

La vuelta a la Champions League, once años después de la última vez, y volver a escuchar el himno en un Giuseppe Meazza ilusionado por sentirse grande otra vez será motivación suficiente para un Milan que regresa a la defensa de cuatro, con el francés Theo Hernández como lateral profundo, acompañando al luso Rafael Leao en ataque, la pieza más peligrosa en la ofensiva milanista.



En el centro del campo, el italiano Sandro Tonali y el argelino Ismael Bennacer serán los encargados de frenar el tridente del Nápoli, formado por el eslovaco Stanislav Lobotka, el polaco Piotr Zielinski y el camerunés Zambo Anguissa.

Arriba, acompañando a Rafael Leao, estarán seguro el español Brahim Díaz, asentado en el once titular y asumiendo galones para tirar del carro en los momentos complicados, y el francés Olivier Giroud como nueve puro. El sueco Zlatan Ibrahimovic no fue inscrito en la lista para la Champions League, por lo que no podrá tener minutos.

#MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash 🗣#UCL: le interviste esclusive alla vigilia dell'andata dei Quarti di Champions League 🗣#SempreMilan pic.twitter.com/JEUn6tkeyY — AC Milan (@acmilan) April 11, 2023

¿Y Nápoli?

Un choque que, al ser entre dos equipos italianos, iguala sobremanera la batalla. Se conocen del campeonato doméstico y la sorpresa que podría dar el Nápoli queda opacada ante un Milan que llega a la contienda con el aliciente del encuentro más reciente entre ambos, un 0-4 a favor de los 'rossoneri' que desestabilizó los cimientos de los partenopeos, al tiempo que relanzó la confianza milanista.

Pero pese a la dolorosa derrota encajada en el Diego Armando Maradona, el Nápoles sigue siendo el líder absoluto de una Serie A que ha gobernado desde el inicio y que solo espera a la matemática para viajar a la ciudad sureña, en lo que será el tercer 'Scudetto' de los 'azzurri'.

Sin embargo, además del posible vértigo que pueda dar debutar en cuartos, el Nápoli de Luciano Spalletti llega algo mermado al duelo. Y es que las dudas se centran en la ofensiva, con el nigeriano Victor Osimhen, el argentino Giavanni 'Cholito' Simeone y el italiano Giacomo Rapsadori, las tres opciones naturales para ocupar la posición de nueve, entre algodones.

AC Milan vs. Nápoli: probables alineaciones

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo; Bennacer, Tonali; Leao, Krunic, Brahim; Giroud.

Nápoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Lozano, Kvaratskhelia y Politano o Elmas.

Árbitro: Istvan Kovacs (RUM)

Estadio: Giuseppe Meazza (San Siro)