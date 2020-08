Ángel Di Maria: "Queríamos quedar en la historia del club y llegamos a la final". | Fuente: EFE

Este martes Paris Saint Germain goleó por 3-0 a Leipzig y compró su boleto a la final de la Champions League con dos asistencias y un gol de Ángel Di Maria. Por su parte, el volante argentino se refirió a este importante triunfo.

"Creo que hicimos un gran trabajo y un gran partido. Queríamos quedar en la historia del club y pudimos llegar a la final que es muy importante para todos el día de hoy y sobre todo los hinchas", afirmó Di María, quien fue elegido como el mejor jugador del partido.

"Jugamos al 100%. La clasificación a la final era cincuenta y cincuenta, pero sabíamos que si salíamos con todas las pilas, con las gansa de jugar íbamos a poder lograrlo desde el primer tiempo que salimos a 'comernos' a ellos y fue lo que logramos", agregó el 'Fideo'.

Como se recuerda, el jugador argentino no pudo estar en la llave por el pase a la semifinal ante Atalanta por acumulación de tarjetas, al respecto, sostuvo: "Estaba muy triste por no jugar pero mis compañeros me alentaron y me dijeron que iban a dar la vida para poder jugar la semifinal. La verdad es que me siento muy feliz".

En tanto a la final, Paris Saint Germain se enfrentará al ganador entre Bayern Munich y Olympique de Lyon. Por su parte, Di Maria precisó que cualquiera de los dos será un rival complicado: "Toque quien toque, ambos equipos son competitivos y de alto nivel. Sea Bayern o Lyon, hay que dar todo para poder lograr lo que vinimos a buscar".