Atlético de MAdrid vs Manchester United | Fuente: AFP

Atlético de Madrid y Manchester United es uno de los partidos más atractivos de esta semana de Champions League. El duelo se jugará este miércoles, 23 de febrero, en el Wanda Metropolitano. Ambos equipos buscan una victoria que les de un gran impulso anímico.

Los dos gigantes se enfrentan en el Metropolitano madrileño en un momento delicado aspirando una victoria balsámica que, de paso, pueda encarrilar la eliminatoria.

Atlético se presenta ante su afición el miércoles tras ganar 3-0 a Osasuna el sábado en LaLiga, devolviendo la sonrisa a los rojiblancos por el buen juego demostrado, tras varios partidos mostrando debilidad, especialmente en defensa.

"El otro día (frente a Osasuna) había un gran espíritu, ojalá mañana podamos tener ese espíritu porque así competimos siempre", dijo este martes el técnico rojiblanco, Diego Simeone.

Atlético de Madrid vs : horarios en el mundo

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Veezuela: 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Francia: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 m.

"Victoria muy importante en la Premier League antes de cambiar nuestro enfoque a la Champions y dirigirnos a Madrid. Volvemos al camino. Estamos 'United' (unidos)", aseguró el astro luso tras la victoria sobre el Leeds 4-2 este fin de semana.

Cristiano se enfrentará a un equipo al que tiene tomada la medida con 25 goles desde que empezó su carrera profesional.

El triunfo contra el Leeds, segundo consecutivo en el campeonato inglés, llega en buen momento para animar a los 'Diablos Rojos', que habían sembrado muchas dudas con su juego.

"El equipo ha jugado bien, incluso en los partidos que no hemos ganado. Obviamente, cuando no consigues el resultado, no es perfecto", dijo Rangnick este martes en rueda de prensa, añadiendo que "si nos atenemos al plan desde el primer hasta el último minuto, podemos ganar el partido".

El técnico del United confirmó que no podrá contar Edinson Cavani, que no se ha repuesto de unas molestias en la ingle.

¿Cuándo y a qué hora juega Atlético de Madrid vs Manchester United?

Atlético de Madrid vs Manchester United chocarán en duelo vibrante el miércoles, 23 de febrero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Wanda Metropolitano.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs Manchester United?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, Star+ en Latinoamérica. En España lo podrás seguir por Movistar Liga de Campeones.

Atlético de Madrid: Manchester United: equipos probables

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, Llorente, Herrera, Kondogbia, Correa, Joao Félix. DT: Diego Simeone (ARG)

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Varane, Dalot, Fred, McTominay, Pogba, Fernandes, Cristiano, Sancho. DT: Ralf Rangnick (GER)

Árbitro: Ovidiu Haţegan (ROU).