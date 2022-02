Luis Suárez en Atlético de Madrid. | Fuente: AFP

Anotó un golazo en la contundente victoria (3-0) ante el Osasuna por la fecha 25 de LaLiga Santander. Sin embargo, el delantero uruguayo Luis Suárez sería colocado como suplente en el Atlético de Madrid, que el miércoles 23 de febrero, reciba a Manchester United por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, trazó este lunes su idea para el once titular en el partido de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Manchester United, con Ángel Correa y Joao Félix en el ataque, con Antoine Griezmann y Luis Suárez en la suplencia y a la espera de Koke Resurrección para sumarlo al medio campo a Marcos Llorente y a Héctor Herrera o Geoffrey Kondogbia.



También está pendiente de José María Giménez, cambiado al descanso del partido del pasado sábado contra Osasuna por precaución por una sobrecarga muscular, reintegrado este lunes a los entrenamientos con la misma intensidad y con absoluta normalidad si no fuera, en este último caso, porque se quedó fuera de la probable alineación inicial con la que ensayó Simeone, cuando se trata de un futbolista fijo en el esquema casi siempre. Es la duda del once.

Defensa contra Manchester United

En su lugar en el centro de una defensa que podría recuperar la estructura de cinco hombres, el elegido fue Felipe Monteiro, escoltado a su derecha por Stefan Savic y a su izquierda por Reinildo Mandava.



El internacional mozambiqueño vino como lateral zurdo para cubrir "las necesidades" de fortalecer ese puesto "porque estaba solamente Lodi de lateral, más que Mario ha jugado en esa posición, pero no es lateral", según explicó Diego Simeone el pasado sábado, pero ya actuó central izquierdo ante Osasuna y gana enteros en esa demarcación para repetir de inicio frente al Manchester United en lugar de Hermoso.



Cabe indicar, que Manchester United llegará a este partido después de golear 4-2 a Leeds por la Premier League.





