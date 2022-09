Xavi apunta a ser protagonista con Barcelona en la Champions League | Fuente: Barcelona

Se viene el debut culé. Xavi Hernández señaló "es un privilegio" poder jugar la Champions League, una competición en la que aunque, "soñar es gratis", el objetivo que debe tener el Barcelona es el "competir" y afrontarla con "mucha humildad" porque no la ganan desde el año 2015, por lo que pidió estar "alerta" ante la visita este miércoles del Viktoria Plzen.

"Es la Champions, es un privilegio poder jugarla y empezamos en casa contra un rival que no tiene nada que perder y es un partido 'trampa', hay que estar alerta porque es un rival muy físico, que aprovecha muy bien el balón parado y muy rápido en las transiciones", aseguró el entrenador azulgrana este martes en rueda de prensa.

Barcelona integra el grupo C de la Champions League, donde además del Viktoria Plzen tendrá que toparse contra el Bayern Munich e Inter de Milán. El técnico culé recordó que les tocó "un grupo muy difícil", pero que están "con toda la ilusión del mundo", con el claro objetivo de "competir e intentar ganar la competición".

Barcelona debuta en la Champions League

🔊 Xavi: "Habrá rotaciones, el calendario es muy exigente" pic.twitter.com/NX5cFRfcCH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 6, 2022

Barcelona cuenta con cuatro títulos de Champions League en su historia, ganando el certamen por última vez en 2015, cuando Xavi Hernández era el capitán del equipo.

"Competir y soñar con ganarla, si no, no estaría aquí. Yo quiero ganar, no concibo competir sin ganar, pero de aquí a ser favorito... Debemos tener mucha humildad, desde 2015 no la ganamos y el año pasado jugamos la Europa League, hay que ser cautos y pensar que cada partido va a ser una 'guerra'", reiteró el entrenador catalán.

"No costó estar, hay que valorarla y dejarse la piel para sacar ante el Viktoria los tres puntos, pero es la Champions y nos genera una especial ilusión", declaró.

Barcelona debutará en la Champions League ante Viktoria Plzen | Fuente: EFE

Barcelona sin sus últimos refuerzos

Xavi Hernández dio a conocer la lista de convocados para recibir el miércoles al Viktoria Plzen. El Barcelona no contará en el estreno en Champions League con sus últimas incorporaciones, los laterales Hector Bellerín y Marcos Alonso, que este martes fueron presentados en el Camp Nou.

"Tienen que rodarse no han tenido muchos minutos en la pretemporada y necesitan más bagaje físico", aunque confirmó que sí estarán para el fin de semana, mientras que insistió en que cuenta con Gerard Piqué y Jordi Alba que "están ayudando desde otro rol en este momento", pero que esto "puede cambiar", mencionó Xavi.





