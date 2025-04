Molestia en Barcelona a pesar de la clasificación a semifinales: "Estoy decepcionado por el partido"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensa del Barcelona Jules Koundé ha asegurado que está "contento" por la clasificación para las semifinales de la Champions League, pero ha admitido que se siente "decepcionado" por la derrota este martes en la vuelta de los cuartos de final frente al Borussia Dortmund por 3-1 en Alemania.

"Era un objetivo muy grande que teníamos en mente desde el inicio de la temporada. Estoy muy contento con la clasificación, hacía seis años que el equipo no lo lograba y hay que valorarlo, pero siendo honesto estoy decepcionado por el partido que hemos hecho", declaró Koundé en Movistar+.

Barcelona vuelve a ‘semis’ de la Champions

El zaguero francés ha analizado que al Barcelona "le ha faltado un poco todo" lo que hizo bien en la ida (4-0), es decir, "agresividad, presión, concentración, ganar duelos y cerrar las líneas de pase".

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos jugaban en casa y ante un público extraordinario, que aprieta mucho, y no hemos estado a la altura. Aunque en la segunda parte hemos tenido algo más de control, hemos cometido errores. Ha sido un mal partido", ha añadido.

Jules Koundé ha explicado que al descanso el técnico Hansi Flick les ha pedido "mejorar, estar más concentrados e intensos", pero el lateral ha remarcado que el equipo no ha "hecho lo suficiente".

"Parece que no hayamos pasado y no es así, solo es que estoy decepcionado con el partido porque sé que este equipo es capaz de hacerlo mucho mejor, como hemos demostrado durante toda la temporada. Tenemos este listón y hay que seguir, no dejar de hacer lo que hacemos bien la mayoría del tiempo", agregó.

Barcelona ante un posible triplete

Con todo, Koundé señaló que "ilusiona" estar entre los cuatro mejores equipos de Europa: "Desde el minuto uno de la pretemporada soñamos con ganar la Champions. Queda un paso para llegar a la final y es para estar orgullosos del trabajo del equipo desde el inicio de la temporada porque estamos vivos en todas las competiciones".

Barcelona está con vida en las tres principales competiciones de la temporada. Los azulgranas, además de la Champions, ya están en la final de la Copa del Rey y son líderes de LaLiga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.