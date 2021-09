Barcelona vs Bayern Munich chocan en el Camp Nou | Fuente: AFP

Barcelona vs Bayern Munich chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 1 del grupo E de la Champions League, que también está integrado por Benfica y Dinamo. El duelo en el Camp Nou está programado para las 2:00 p.m. (horario peruano/mexicano). En territorio español se iniciará a las 9:00 p.m.

De arranque, la primera jornada de la Champions League nos regalará un partidazo y que lo podremos ver a través de la señal de ESPN, Star+ en Latinoamérica. El minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe.



Aunque ya pasó un poco más de un año del 8-2 que le propinó el Bayern Munich a Barcelona por los cuartos de final de la Champions League, el desagradable recuerdo aún sigue vigente para los hinchas del cuadro azulgrana. Además, este será el primer partido en esta competición que la afrontarán sin Lionel Messi.

Barcelona vs. Bayern Munich, horarios en el mundo:

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 m.

España: 9:00 p.m.

Francia: 9:00 p.m.

Así llega Barcelona al duelo contra Bayern Munich

Desde la última vez que Barcelona y Bayern Munich se vieron las caras, para ser más exactos 13 meses, mucha agua ha corrido bajo el puente. El conjunto azulgrana ya no cuenta con el mejor jugador del mundo: Lionel Messi. Además, se debe añadir que el club vive una grave situación económica.



Del once titular que vivió la pesadilla de Lisboa tan solo cuatro futbolistas ya no forman parte de la nave azulgrana: el mismo Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal y Nelson Semedo. Por otro lado, el autor de dos de los ocho goles del Bayern, Philippe Coutinho, podría volver a pisar un terreno de juego como azulgrana en partido oficial por primera vez desde diciembre tras su grave lesión en la rodilla izquierda.



El técnico Ronald Koeman no podrá contar con Lionel Messi, pero sí con Memphy Depay, largamente esperado por el Barça, está destinado a colmar en lo posible el hueco dejado por Messi en la faceta ofensiva.

Además, recupera a Gerard Piqué en el eje de la defensa.



No estarán en este duelo, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio 'Kun' Agüero y Martin Braithwaite (su lesión en la rodilla izquierda le podría dejar fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses) recuperándose de sus respectivas lesiones.







Barcelona vs Bayern Munich: los números en la previa del partido por Champions League

Así llega Bayern para enfrentar a Barcelona

Por su parte, el Bayern llega al duelo contra el Barcelona tras liquidar con goleadas sus últimos dos partidos, un 5-0 ante el Hertha y un 1-4 ante el RB Leipzig, aunque todavía no ha alcanzado su mejor versión, según ha reconocido el entrenador Julian Nagelsmann.



Nagelsmann dijo que contra el Leipzig su equipo solo estuvo verdaderamente bien en los primeros minutos de la segunda parte, cuando marcó el segundo y el tercer gol, mientras que en otras fases del partido perdió muchos balones innecesariamente y no aprovechó los espacios que el rival le ofreció.



En ese partido fueron sustituidos Robert Lewandowski, con problemas de abductores, y Serge Gnabry, con un problema en la espalda. No obstante, Lewandowski ha entrenado este lunes con el grupo y, salvo sorpresa, estará en la alineación titular.



El destino ha querido que Barça y Bayern vuelvan a encontrarse cuando el primero ni mucho menos está recuperado de la crisis deportiva, económica e institucional que se desbordó el 14 de agosto de 2020.



Pero el conjunto azulgrana se presentará a la cita dispuesto a afrontar el trauma y con una nueva camiseta alegre y rompedora que tan solo lucirá en la Champions. El primer objetivo es poder llevarla en más de seis partidos.

Barcelona vs Bayern Munich: alineaciones probables.

Barcelona: Ter Stegen; Eric Garcia, Araujo, Piqué; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong, Jordi Alba; Memphis y Luuk de Jong.



Bayern Munich: Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry o Musiala, Müller, Sané; y Lewandowski.

