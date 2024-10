Barcelona vs Bayern Múnich EN VIVO: partidazo en Montjuic por la fecha 3 de la Champions League 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO: se enfrentan este miércoles 23 de octubre en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic, Barcelona (España), por la fecha 3 de la Champions League 2024-25. El partidazo se disputará a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney +. Además, todas las incidencias del encuentro las encontrarás en la página web RPP.pe.

¿Cómo llegan Barcelona y Bayern Múnich a la fecha 3 de la Champions League?



A pesar de que Barcelona no empezó con pie derecho en esta edición de la Champions League, pues perdió 2-1 en su visita al AS Mónaco, en la segunda jornada se repuso con 5-0 ante Young Boys. Ahora, buscará seguir por ese rumbo, aunque un rival más exigente, al que no le puede ganar desde 2015: el Bayern Múnich. A este duelo, el equipo dirigido por Hansi Flick llega en buen momento, pues es líder en LaLiga con 27 puntos en 10 fechas, tres unidades más que su escolta, el Real Madrid. Gavi ya está a disposición, pero aún no bajas Marc ter Stegen, Ferran Torres, Eric García, Marc Bernal, Andreas Christensen y Ronald Araújo.

Por su parte, el Bayern Múnich, que enfrentará al hoy equipo de su exentrenador, tiene a su favor el historial: ganó los últimos seis encuentros entre ambos. El equipo alemán debutó en esta Champions con un contundente 9-2 ante el Dinamo Zagreb, pero cayó en la segunda fecha por 1-0 en su visita al Aston Villa. En la Bundesliga, la escuadra alemana comparte la punta con el Leipzig. Ambos tienen 17 unidades en siete fechas. El DT Vincent Kompany no contará con Aleksandar Pavlovic, ni Sacha Boey.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Bayern Múnich en vivo por la fecha 3 de Champions League?



FC Barcelona vs. Bayern Múnich se enfrentarán el miércoles 23 de octubre, en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España). El recinto tiene una capacidad para 55 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Bayern Múnich en vivo por la Champions League?

En Perú , el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 2:00 p.m.

, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 2:00 p.m. En Chile, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 4:00 p. m.



En Paraguay, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 4:00 p. m.

En Colombia, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 2:00 p. m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 2:00 p. m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 3:00 p. m.



En Venezuela, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 3:00 p. m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 4:00 p. m.



En Uruguay, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 4:00 p. m.

En España, el partido Barcelona vs. Bayern Múnich está programado para las 9:00 p. m.







¿Dónde ver el partido Barcelona vs Bayern Múnich en vivo por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y Sudamérica por ESPN 2. Vía streaming, el encuentro va mediante Disney+. En México se puede ver la Champions League en TNT Sports y MAX. Los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs Bayern Múnich: alineaciones posibles

FC Barcelona: Iñaki Peña, Jules Koundé, Iñigo Martíez, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo, Rapinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Bayern Munich: Manuel Neuer, Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Joal Palhinha, Michael Olise, Thomas Müller, Serge Gnabry y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Barcelona vs Bayern Múnich: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Barcelona Empate Bayern Betano 2.40 3.95 2.80 Betsson 2.35 3.95 2.70 Inkabet 2.38 3.95 2.75 Apuesta Total 2.36 3.80 2.75 DoradoBet 2.36 3.80 2.80 Te Apuesto 2.35 3.86 2.66

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.