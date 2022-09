Thomas Müller y Robert Lewandowski fueron socios en los grandes triunfos de Bayern en Champions y Bundesliga. | Fuente: AFP

Thomas Múller se refirió al choque entre el Bayern Munich y Barcelona, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Champions League. Este duelo estará marcado sobre el reencuentro entre el delantero alemán y su exsocio en el equipo bávaro, Robert Lewandowski.

Müller enfrentará por primera vez a Lewandowski que esta temporada decidió salir de Bayern Munich, pese que le restaba un año más de contrato. Señaló que 'Lewa' no será parte del pasado del campeón alemán.

"Durará tiempo hasta que este goleador maravilloso sea cosa del pasado. Tal vez nunca será cosa del pasado porque su nombre se ha inscrito en los libros de historia", dijo en la conferencia de prensa previa al partido de la segunda jornada de la Champions que enfrentará a ambos equipos en el Allianz Arena.



Asimismo, Müller dijo que el Bayern Munich ya replanteó su forma de jugar.



"Esa relación entre Lewy y yo en el campo que se desarrolló durante años es nieve de ayer. Tenemos una nueva situación, tenemos cuatro jugadores ofensivos adelantes cada uno de los cuales puede aparecer como centro delantero", explicó.





Bayern no la pasa bien en la Bundesliga

"Naturalmente cuando no ganamos hay críticas de que no tenemos una referencia arriba. Pero cuando ganamos todo está bien y se dice que hemos aprovechado tal vez de que los defensas contrarios no sabían qué jugador era la referencia arriba", aseguró.



Müller fue interrogado acerca de la cadena de empates del Bayern en la Bundesliga y acerca de si no había un efecto que hacía que en algunos jugadores la concentración fuera mayor en grandes partidos ante grandes rivales.



"Eso existe, uno no quiere que sea así y trata de luchar contra eso. Pero hay partidos que se ven también por parte de los espectadores y la prensa especializada como especiales", contestó.