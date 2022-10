Barcelona vs. Inter de Milán EN VIVO: vía ESPN ver por la Champions League | Fuente: EFE | Fotógrafo: MATTEO BAZZI

Barcelona vs. Inter de Milán EN VIVO: se enfrentan este miércoles 12 de octubre en el Spotify Camp Nou, en Barcelona. El partido corresponde a la cuarta fecha del grupo C de la Champions League 2022-2023 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y STAR + en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Con el Bayern Munich en racha de victorias, Barcelona se enfrentan a su rival directo por el segundo billete del grupo a octavos de final, un Inter que ya le puso contra las cuerdas en San Siro el pasado miércoles y que quiere detonar el caos en el club.

Es una semana clave en tienda azulgrana, pues tras este encuentro deberá acudir al Bernabéu para el Clásico donde tiene como plan defender el primer lugar de LaLiga.

Para el Barcelona no hay otra opción que no sea ganar. Tres puntos esenciales que no ha sido capaz de conseguir en sus visitas a Múnich y Milán. Además, todavía debe recibir al cuadro germano en la última jornada.

Una victoria culé dejaría igualada la pugna entre ambos equipos, donde los 'neroazzurri' tienen 6 puntos, tres más que un equipo que de momento sólo ha podido ganar al Viktoria Plzen en su estreno con goleada (5-1), que supuso el primer 'hat-trick' de un Robert Lewandowski.

Barcelona cayó ante Inter de Milán en Italia por la Champions League | Fuente: ESPN

Barcelona vs. Inter de Milán: horarios del partido en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

Japón (Tokio): 04:00 a.m. (13/10)

Inter de Milán llegará golpeado al duelo crucial al no recuperar a ninguno de sus lesionados. Así, Simone Inzaghi no podrá contar ni con el belga Romelu Lukaku ni con el centrocampista Marcelo Brozovic. Bajas a las que se suma el argentino Joaquín Correa, con molestias en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda desde el duelo ante el cuadro catalán.

Tras su victoria en Champions, los italianos hicieron los deberes en la Serie A con un doblete de Edin Dzeko, que podría entrar en el once junto a Lautaro Martínez si Inzaghi apuesta por dos delanteros o si decide reforzarse más con otro centrocampista como Gagliardini y deja solo al argentino en punta.

Barcelona vs. Inter de Milán: alineaciones posibles del partido por Champions League

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Piqué, Eric García, Roberto; Pedri, Busquets, Gavi, Raphinha, Lewandowski y Dembélé.

Inter de Milán: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian; Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez y Dzeko.





