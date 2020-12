Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

Barcelona vs. Juventus se enfrentan este martes, 8 de diciembre, en el Camp Nou. Uno de los partidos más atractivos de la Champions League es el que van a protagonizar estos dos grandes de Europa. La cita es a las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de TV estará a cargo de ESPN. Todos los detalles del partido por el Grupo G estará en la página digital de RPP.pe.



El Camp Nou reeditará este martes el duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con la primera plaza del Grupo G en juego, que será para el Barcelona si gana o empata ante el Juventus, frente al que además tiene a favor el 'gol-average' tras el 0-2 conseguido en Turín.



Después de sufrir en Cádiz su enésimo tropiezo liguero (2-1) condenado una vez más por su poco acierto de cara a puerta y sus errores defensivos individuales, el Barza buscará resarcirse en Europa, donde lleva esta temporada una campaña de cinco victorias de cinco posibles.



Y es que la Champions se ha convertido en el bálsamo favorito de un equipo que, en la LaLiga Santander, está firmando el peor inicio de temporada de los últimos 33 años: a 12 puntos del líder y ocupando la novena plaza, porque los azulgranas tan solo han sumado 14 puntos en los 10 partidos disputados.



Con el liderato en juego, Ronald Koeman aparcará las rotaciones en la máxima competición continental para sacar su mejor once en el que no estará Ousmane Dembélé, lesionado en Cádiz y que se ha convertido en el último ocupante de la enfermería del conjunto catalán.



Tras remontar en los últimos minutos y llevarse el derbi de Turín contra el Torino (2-1), la Juventus visita al Camp Nou con Cristiano Ronaldo al frente, después de que el luso se perdiera el duelo de la primera vuelta por coronavirus, y el español Álvaro Morata, quien no jugó este fin de semana en la Serie A al estar sancionado.



Llega con hambre al Camp Nou Cristiano, máximo goleador histórico de la Champions con 132 goles, quien solo consiguió anotar dos tantos en los tres partidos jugados en esta edición, contra el Ferencvaros y el Dinamo Kiev.



El astro portugués se perdió por coronavirus los primeros dos encuentros, ante el Dinamo Kiev y contra el Barcelona, lo que impidió el reencuentro con Messi por primera vez desde 2018.



Barcelona vs. Juventus EN VIVO: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André Stergen; Sergiño Dest, Clément Lenglet, Óscar Minguenza, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Antoine Griezmann, Pedri; Lionel Messi y Martín Braithwaite.

Juventus: Szczesny; Juan Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Aaron Ramsey, Arthur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.