Jurgen Klopp asumió la dirección técnica del Liverpool en octubre del 2015. | Fuente: AFP

Liverpool tendrá un obstáculo más para finalmente poder llegar a la final de la Champions League: Barcelona. Y el duelo de ida, que se disputará este miércoles 1 de mayo, tendrá como sede el Camp Nou. Justamente, Jurgen Klopp se refirió a este compromiso que tendrán sus jugadores y le restó importancia a las dificultades que pueden pasar en el recinto español.

"El Camp Nou es solo un estadio, es grande pero no es un templo. Teníamos que llegar a este punto, hemos visto a otros equipos pasarla mal cuando juegan en ese escenario y ahora lo experimentaremos. No obstante, esperamos hacerlo de buena manera. Si nos enfrentamos al Barcelona, definitivamente no somos favoritos pero creo que es un fantástico partido para los hinchas del fútbol", dijo en conferencia de prensa.

De pasar esta llave de semifinales, Liverpool llegará a la final de Champions League por segundo año consecutivo. Recordemos que en la edición 2017-18 terminó cayendo a manos del Real Madrid por 3-1, en un partido que es recordado por los errores del portero Loris Karius y la lesión sufrida por Mohamed Salah después de una falta de Sergio Ramos.