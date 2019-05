Jürgen Klopp clasificó a su tercera final de la UEFA Champions League luego de derrotar 4-0 al Barcelona. | Fuente: AFP

Jürgen Klopp no podía creer la clasificación del Liverpool a la final de Champions League. El entrenador alemán indicó que no fueron tan superiores al Barcelona en el triunfo por 4-0 en Anfield, pero reconoció que no debieron perder por tres goles en el compromiso de ida desarrollado en el Camp Nou.

"No sé como ganamos con la portería en cero, es increíble. No somos tan superiores al Barcelona, pero en el partido de ida no merecíamos perder por tanto. Le dije a los chicos que teníamos que hacer lo mismo que en España pero multiplicado y terminó siendo uno de los tres mejores encuentros que he vivido", dijo.

Asimismo, Jürgen Klopp reconoció la importancia de haber sido descarados para disputar este duelo contra Barcelona por Champions League y consideró que esta clasificación tiene un significado muy especial para ellos.

"Tuvimos que ser serios pero también teníamos que ser descarados, era necesario. El Barcelona defendió bien las cosas predecibles, pero uno tiene que ser impredecible en algunos momentos. Vi a James Milner llorando en el campo, esto significa mucho para nosotros. Hay cosas más importantes en el mundo pero crear esta atmósfera emocional juntos es muy especial", sentenció Jürgen Klopp.