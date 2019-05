Liverpool logró la clasificación a la final de la Champions League por segundo año consecutivo. | Fuente: ESPN

Cuando sonó el pitazo final del triunfo de Liverpool contra Barcelona en la semifinal de vuelta de Champions League, el Estadio de Anfield se volvió una fiesta. Si bien por un lado estaba la tristeza de los jugadores del conjunto blaugrana por la caída, por otra parte existía la enorme felicidad de parte de los hinchas y futbolistas de la escuadra inglesa por este histórico resultado.

A raíz de esta victoria, los miembros del Liverpool no fueron ajenos a una celebración a la que incluso llegaron a participar Mohamed Salah y Roberto Firmino, dos ausencias fundamentales para el elenco de Jürgen Klopp con miras a esta contienda. Todo el plantel, junto a los trabajadores de la institución británica, se abrazaron y empezaron a cantar junto a los hinchas el tradicional cántico 'You'll Never Walk Alone'.

En el marco de un partido impresionante, ahora el Liverpool tendrá que enfocarse en la final de Champions League que jugará contra el ganador de la llave Tottenham Hotspur vs. Ajax. Es importante mencionar que es la segunda temporada seguida en la que el equipo británico llega al último partido de este torneo, ya que en 2018 quedó subcampeón tras caer 3-1 a manos del Real Madrid.