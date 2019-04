Lionel Messi terminó así tras recibir un golpe en la cara de Chris Smalling. | Fuente: Fox Sports

Las cosas estuvieron cerca de terminar de mala manera para Lionel Messi. El delantero argentino, que es titular en el duelo de Barcelona contra Manchester United por los cuartos de Champions League, tuvo que salir de la cancha por unos segundos después de recibir un golpe en el rostro de parte de Chris Smalling que le dejó unas heridas en esa parte del cuerpo.

Al minuto 29, la disputa de un balón aéreo entre Chris Smalling y Lionel Messi en el duelo por Champions League finalizó mucho peor de lo que se esperaba. Tras recibir un golpe con la mano del zaguero del Manchester United, el delantero del Barcelona tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del club y finalmente retirado del terreno de juego al presentar sangre tanto en la nariz como en el ojo izquierdo.

Pese a que los hinchas del Barcelona temían que Lionel Messi no podía seguir en el cotejo, el atacante argentino procedió a reingresar a la cancha después de unos segundos fuera de ella. Al fin y al cabo, este golpe no fue más que un susto, aunque hubo molestias de parte del elenco blaugrana al ver que Smalling no fue ni siquiera amonestado.