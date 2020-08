Arturo Vidal, volante de Barcelona. | Fuente: Instagram Arturo Vidal

“Me veo levantando la Champions”, fue lo que dijo el volante chileno de Barcelona Arturo Vidal en la antesala del duelo ante Napoli por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Asimismo en entrevista con Mundo Deportivo, Vidal se animó a prometer que se hará un tatuaje de la Champions en alguna parte de su cuerpo en caso Barcelona logre el título del certamen europeo el próximo 23 de agosto en Lisboa.

“Con la cresta no me atrevo, pero sí me haré el tatuaje de la Champions en algún sitio del cuerpo. Lo tengo pensado. Hay que ir paso a paso, pero esta es la promesa que tengo pensada”, reconoció.

Respecto al choque ante Napoli, Vidal lament no estar presente por sanción. “Sí, va a ser un partido muy triste en lo personal por no poder estar, me hubiera encantado, pero así es el fútbol. Pero el apoyo está siempre. Nos estamos preparando al máximo, tratando de alentar en cada momento a que nos dejemos la vida y que mañana, que es el partido más importante del año, tratar de hacerlo todo para poder pasar y seguir pensando en el sueño que tenemos, que es levantar la Champions”, anotó.

La estrella de la Selección de Chile también expresó sus deseos de mantenerse una temporada más en el cuadro azulgrana. “Me queda un año de contrato y espero terminarlo. Si Dios quiere, seguiré acá”, culminó.