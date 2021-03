Koeman dirige su primera temporada en Barcelona | Fuente: EFE

La prueba de más alta exigencia para Ronald Koeman en su primera temporada con Barcelona está al frente. Este miércoles disputará el partido de vuelta ante PSG por octavos de final de la Champions League y a pesar de la derrota sufrida 1-4 en el Camp Nou, mantiene la confianza en remontar la llave.

"Depende de la efectividad, ellos tuvieron mucha en la ida. Salimos a ganar en cualquier campo y siempre creamos oportunidades de marcar. Así que, de tener efectividad, nada es imposible", dijo este martes en rueda de prensa.

La goleada en el primero de los duelos coloca en un panorama adverso al Barcelona, que necesitará un resultado igual de amplio para llegar a cuartos de la Champions League.

“Es un resultado malo, pero siempre hay vida. Dependerá de cómo empecemos el partido, de la energía que pongamos para intentar complicar al contrario", explicó el holandés.

El conjunto de Ronald Koeman logró remontar su llave por la Copa del Rey ante Sevilla para meterse a la gran final de dicho torneo, pero pidió no comparar aquella hazaña con el cotejo que se jugará en Parque de los Príncipes.

"No se puede comparar el remontar un 2-0 en casa que un 1-4 fuera de casa. Y el PSG aspira a lo máximo en esta Champions. Para tener una mínima oportunidad de remontar, hay que hacer un partido redondo y tener mucha efectividad. Vamos a intentarlo, jugamos para ganar mañana. De inicio no me conformo con nada. Hay que salir fuertes, crear ocasiones, jugar a nuestro juego. Pero que no nos podamos decir tras el partido que no hemos dado el máximo, eso sería lo peor", se sinceró el entrenador.

Lionel Messi se mantiene como la gran figura de Barcelona en sus últimos compromisos, pero Ronald Koeman evitó colocar presión sobre él para tentar la victoria ante PSG.

“Si pensamos en remontar, necesitamos a cualquier jugador a su mejor nivel. Si Messi es capaz de hacer uno de sus mejores partidos, todo es posible. Puede decidir cualquier partido en cualquier momento. Pero no es cuestión de meter más presión a Leo, todo el equipo tiene que estar a su mejor nivel", indicó.





NUESTROS PODCAST

La fase 3 de los estudios de la vacuna de Sinopharm continúan en el Perú y solo se tienen resultados preliminares sobre su eficacia. Sin embargo, se puede afirmar que hasta la fecha, esta vacuna previene el desarrollo de cuadros severos de coronavirus y la muerte por esta enfermedad. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Nos lo explica el Dr. Elmer Huerta, consejero médico de RPP.