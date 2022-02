Neuer, operado de la rodilla derecha | Fuente: EFE

De la cancha al quirófano. Manuel Neuer, meta y capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana, será baja durante un lapso de entre cuatro y seis semanas, tras someterse a una operación de rodilla en la que se extrajo parte del menisco interior izquierdo.



Según el Bayern la operación estaba contemplada desde hace tiempo y se decidió que se llevara a cabo después de la victoria del sábado por 3-2 ante el RB Leipzig.



Durante ese partido Neuer estuvo los 90 minutos en el campo y no hubo nada que hiciera pensar que tenía molestias.



Neuer se perderá los partidos de la Bundesliga contra Bochum, Fürth, Eintracht Fráncfort y Bayer Leverkusen y los dos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Salzburgo.



"Me he sometido a una pequeña operación, todo ha salido bien. Pronto volveré al entrenamiento de rehabilitación", escribió Neuer en sus redes sociales.



El Bayern es actualmente líder de la Bundesliga con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.



Durante la ausencia de Neuer, Sven Ullreich deberá desempeñarse como portero titular.

¿Cuándo se juega el partido por octavos de final de Champions?

En los octavos de final de la Champions League, Bayern Munich se enfrentará a RB Salzburg. El partido de ida está programado para el miércoles, 16 de febrero, a las 3:00 p.m. (hora peruana). En tanto, el cotejo de vuelta se jugará el 8 de marzo, a las 3:00 p.m.



.

NUESTRO PODCAST

Asi va la vacunacion a menores en regiones

La esperada vacunación a niños de entre 5 y 11 años empezó en las regiones y el avance, por ahora, es del 10% de los cerca de cuatro millones de menores comprendidos en ese rango etario. En este informe, RPP hace un repaso de cómo va el proceso en el país.