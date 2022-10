Bayern Munich marcha tercero en la Bundesliga. | Fuente: Facebook Bayern Munich

Bayern Munich vs. Viktoria Plzen EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este martes 4 por la fecha 3 del Grupo C en la Champions League 2022-23. Este encuentro se jugará desde las 11:45 am (hora peruana) en el Allianz Arena y será televisado por la señal de ESPN.

¿Cómo llega Bayern Munich?

Bayern Munich es el actual líder del Grupo C con puntaje perfecto. El cuadro alemán ha superado peviamente al Barcelona e Inter de Milán, a quienes venció por 2-0. Además, no registra goles en contra.

"No estamos confiados por el rival que tenemos al frente. Tiene todo nuestro respeto y por eso es que trataremos de hacer el mejor partido posible", dijo en la previa el delantero Leroy Sané.

¿Y Viktoria Plzen?

El equipo que dirige el checo Michal Bílek se encuentra en el último lugar del Grupo C tras haber perdido sus dos encuentros ante el Barcelona e Inter de Milán.

"Sabemos de la calidad y poderío del Bayern Munich, pero estamos preparados para hacer un partido inteligente. Sabemos que ya no tenemos margen de error", señaló en conferencia el defensa Ludek Pernica.

Bayern Munich vs. Viktoria Plzen: probables alineaciones

Bayern Munich: Neuer; Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies; Goretzka, Gravenberch; Sane, Musiala, Mane y Gnabry.

Viktoria Plzen: Tvrdon; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; N’Diaye, Kalvach; Sykora, Vlkanova, Mosquera y Chory.

Los números del Bayern Munich vs Viktoria Plzen

