Faltaba menos de un minuto para el pitazo final del partido entre PSG y Real Madrid. El cuadro merengue estaba a punto de llevarse a casa un resultado valioso, pero alguien decidió amargarles la fiesta: Kylian Mbappé. Sí, el mismo jugador que todos hablan que llegará al cuadro merengue a mitad de año. Sobre él, y de cómo darle la vuelta al marcador en el Santiago Bernabéu, habló el técnico Carlos Ancelotti.

"Mbappé es imparable, hemos intentado controlarle, Militao lo ha hecho muy bien pero siempre puede inventar algo y lo ha inventado en el último minuto", dijo el técnico del Real Madrid al finalizar el cotejo ante PSG por la Champions League.

Carlo Ancelotti considera que su equipo tiene argumentos para remontar en el Santiago Bernabéu la próxima semana y el principal es que "que jugamos con once más 50.000. Este es el motivo".





Real Madrid no extrañará a Casemiro y Mendy

Sobre las bajas por sanción de Casemiro y Mendy, que vieron tarjeta amarilla y se pierden la vuelta, afirmó: "tenemos más plantilla, no es la primera vez que esos dos jugadores no están. Ese es solo un problema".



"Tenemos que hacer un partido más contundente de lo que hemos hecho", señaló.



Ancelotti aseguró que no salieron al Parque de los Príncipes a buscar el empate a 0, pero reconoció que optaron por "no hacer una presión muy alta, tener un bloque bajo".



A su juicio, el Madrid defendió bien, pero con el balón no supieron crear peligro al rival.



"Hemos sufrido en todos los aspectos, en los laterales, en el centro del campo, donde nuestros tres jugadores no suelen fallar tantos pases", señaló.

