Ancelotti tras derrota del Real Madrid: "Nadie duda de mi futuro, el presidente fue claro hace 15 días"

Carlo Ancelotti dio la cara tras la derrota por 4-0 del Real Madrid a manos del Manchester City que lo dejó fuera de la Champions League. El técnico italiano no tiene dudas sobre su continuidad en el club blanco a pesar de haber sido goleado por el conjunto inglés.

"Nadie duda de mi continuidad. El presidente fue muy claro hace 15 días. Hemos jugado contra un rival que fue superior como lo fuimos nosotros la temporada pasada. Esto te puede pasar en una semifinal", mencionó Carlo Ancelotti.

El estratega italiano dejó en claro que quiere pasar la página rápidamente y ya piensa en la próxima participación del Real Madrid en la Champions League. "No hemos hecho lo que estaba planteado, pero no hay que hacer un drama. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Esta temporada lo hemos hecho muy bien y lo haremos mejor la próxima temporada. Estamos enfocados en ganar el próximo año".

A pesar de la tranquilidad de Carlo Ancelotti, un sector de los hinchas del Real Madrid considera que el técnico italiano ya cumplió su ciclo y debería abandonar el club. En esta temporada la casa blanca ya no tiene opciones de ganar la Liga de España, quedó fuera de la final de la Champions League y solo ganó la Copa de España.

Carlo Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta final de la próxima temporada y aunque su intención es continuar, su estadía podría acabar al final de esta campaña. El estratega italiano está siendo vinculado con la Selección de Brasil desde hace varios meses y todo apunta a que finalmente terminaría trabajando con la 'Canarinha'.

