El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fue contundente al asegurar que su equipo jugó “muy mal” frente al Shakhtar Donetsk (1-1) en partido de la Champions League disputado este martes en Varsovia, pero ponderó que, a pesar de esto, "que puede pasar en el fútbol, lo importante es que no" se rindieron.



“En líneas generales, el equipo ha cumplido. Estamos en octavos de final y hemos demostrado una vez mas que nunca nos rendimos. Hemos jugado muy mal esta noche, pero esto puede pasar en el fútbol. Lo importante es que cuando las cosas no salen bien, no te rindas. Lo hemos intentado hasta el final”, dijo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al partido.



“Hemos jugado mal, porque a veces pasa el fútbol. En la primera parte no tuvimos muchas oportunidades al intentar jugar más por dentro que por fuera y el partido fue más complicado después de encajar el gol. Jugamos mal, pero nos clasificamos. Sólo los equipos clasificados para octavos pueden ganar la ‘Champions”, completó.



“Tras el descanso cambiamos la manera de presionar y nos han encontrado espacios en el lado de Valverde y Rodrygo. Molesta un poco encajar tan rápido porque después se complicó mucho más el partido”, añadió.

Carlos Ancelotti justificó sus cambios en Real Madrid

Ancelotti negó que el cambio del belga Eden Hazard en el minuto 57 sirva para señalarle por su bajo rendimiento.



“Hice dos cambios para meter frescura al equipo. Hazard hizo lo suyo. Como Benzema, tuvo dificultad porque ellos cerraron mucho sus líneas por el medio. Creo que ha cumplido. Estaba hablado el cambio tras 60 minutos, porque tenía un banquillo con jugadores con mucha energía”, comentó.



“He hecho los cambios para evitar problemas ya que jugamos el sábado por la noche y tras el viaje había cansancio en algunos futbolistas, no porque vayan a jugar el domingo”, contestó sobre las rotaciones que llevó a cabo este martes.



Ancelotti ponderó el partido de Kroos: “Con Toni la cosa está muy clara. Él va a elegir si va a quedarse o parar su carrera. No tenemos prisa para esperar su decisión. Hoy fue uno de los mejores, como Rüdiger, que estaba arriba porque necesitábamos altura en los últimos minutos”, dijo.

