Carlo Ancelotti tras ganar la Champions League: "Ha sido muy difícil, más de lo que esperábamos"

Carlo Ancelotti, técnico de Real Madrid, reconoció la dificultad para derrotar al Borussia Dortmund en la final de la Champions League, resaltando la mejoría en la segunda mitad después de haber sido "un poco vagos" en la primera.



"Acostumbrarse a ganar, nunca, porque ha sido difícil. Ha sido muy difícil, más de lo que se esperaba. Hemos sufrido mucho en la primera parte y en la segunda hemos sido mejores. Tuvimos mucho más equilibrio, menos pérdidas. Es un sueño que sigue", analizó.



"Le he empujado un poco porque durante la primera parte hemos sido un poco vagos, hemos tenido perdidas. Ellos han jugado a lo que querían y han sido peligrosos", añadió.



Por último, lamentó el último partido de Toni Kroos. "Un poco de tristeza, él quería terminar así y ha terminado lo mejor posible. Hay que respetarlo".

En busca de la decimosexta

Por otro lado, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró que la victoria sobre el Borussia Dortmund es "el punto de partida" para ganar la decimosexta.



"Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho 'ahora' y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan", dijo.



"Estamos muy contentos porque ganar una Champions no es fácil. El Madrid en esta competición tiene una historia de amor, de toda la vida, entre la 'Champions' y el Real Madrid que todo el mundo conoce. Se motiva más, crece, lucha y al final somos dignos merecedores de esta copa", añadió.

