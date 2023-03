La Champions League 2022-23 arrancó el 21 de junio de 2022. | Fuente: UEFA Champions League

La Champions League 2022-23 continúa su desarrollo. Este miércoles, con los triunfos del Real Madrid y el Napoli, frente al Liverpool y al Eintracht Frankfurt, respectivamente, se definieron a los ocho equipos que aseguraron su participación en cuartos de final del torneo europeo.

Además de los dos ya mencionados, avanzaron a la siguiente etapa Chelsea (global: 2-1 vs. Borussia Dortmund), Benfica (global: 7-1 vs. Brujas), Bayern Munich (3-0 vs. PSG), Milan (1-0 vs. Tottenham), Inter (global: 1-0 vs. Porto) y Manchester City (global: 8-1 vs. RB Leipzig).

Ahora, no hará falta esperar mucho tiempo para conocer los cruces en la próxima instancia de la UEFA Champions League, aunque sí habrá que tener paciencia para volver a verlos en acción.

Los partidos de ida de los cuartos de final de la competencia de clubes más importante de Europa se llevarán a cabo el 11 y 12 de abril, mientras que los de vuelta se realizarán una semana después: el 18 y 19 de abril.

Fecha del sorteo de cuartos de final de la Champions

El sorteo de cuartos de final y semifinales de la UEFA Champions League será el viernes 17 de marzo, en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza. Ese día, se definirán las llaves que se enfrentarán tanto en la etapa de los ocho mejores, así como en la de los cuatro semifinalistas.

Hora del sorteo de cuartos de final de la Champions

La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 7:00 am. de Perú. A continuación, los distintos horarios a nivel mundial:

México: 6:00 a.m.

Perú: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Inglaterra: 12:00 p.m.

España: 1:00 p.m.

Alemania: 1:00 p.m

Italia: 1:00 p.m.





Los clasificados a cuartos de final