Real Madrid, vigente campeón, así como Manchester City y PSG, dos de los grandes favoritos de la competición, podrían sellar su billete a octavos de final de la Champions League este mismo martes.

Tres nuevos puntos dejarían al conjunto blanco y los 'Citizens' de Pep Guardiola, ambos con 9 puntos de 9 hasta el momento, con los dos pies en las rondas eliminatorias. Una posibilidad que se antoja asequible para ambos.

Debido al conflicto bélico en Ucrania, los hombres de Carlo Ancelotti viajan a Varsovia para enfrentarse al Shakhtar Donetsk.

El técnico italiano del conjunto 'merengue' se verá tentado de realizar rotaciones a cinco días del clásico de la Liga ante el Barça. Un partido que centra ya todos los focos de los dos colíderes aún invictos en el campeonato español.

E inmerso en una nube de juego y resultados (tres partidos, tres victorias, once goles anotados), el Manchester City viaja a Copenhague para medirse con el rival más modesto del Grupo G (1 punto), con la confianza que le otorgan los registros de Erling Haaland y Kevin De Bruyne.

El noruego ya suma 20 tantos con su equipo esta temporada, mientras que el belga acumula 9 pases de gol entre todas las competiciones.

PSG busca reencontrarse con la victoria

Luego de pinchar en Lisboa la semana pasada (1-1), el París SG buscará reencontrar la senda de la victoria y consolidarse como líder del grupo H ante el Benfica. Ambos equipos, igualados con 7 puntos, se disputan el primer puesto, y una victoria podría ser sinónimo para ambos de pase a octavos si la Juventus pierde ante el Maccabi Haifa.

Pero el técnico parisino Christophe Galtier no podrá contar para ese duelo con su estrella Leo Messi, que no entró en la convocatoria, aquejado de unas molestias en el gemelo. El argentino ya había causado baja para el partido del pasado fin de semana de su equipo contra el Reims en Ligue 1.

En el muy equilibrado Grupo E, el AC Milan y el Chelsea, que se enfrentan en Italia, tratarán de evitar una derrota que comprometa sus opciones de clasificación.

Programa de los partidos de la cuarta fecha de la Champions League:

Martes, 11 de octubre

Grupo E

2:00 p.m. Dinamo Zagreb (CRO) - RB Salzburgo (AUT)

2:00 p.m. AC Milan (ITA) - Chelsea (ENG)

Grupo F

2:00 p.m. Shakhtar Donetsk (UKR) - Real Madrid (ESP)

2:00 p.m.Celtic (SCO) - RB Leipzig (GER)

Grupo G

11:45 a.m. Copenhague (DEN) - Manchester City (ENG)

2:00 p.m. Borussia Dortmund (GER) - Sevilla FC (ESP)

Grupo H

11:45 a.m. Maccabi Haifa (ISR) - Juventus (ITA)

2:00 p.m. París SG (FRA) - Benfica (POR)

Miércoles, 12 de octubre

Grupo A

11:45 a.m. Napoli vs Ajax

2:00 p.m. Rangers vs Liverpool

Grupo B

11:45 a.m. Atlético Madrid vs Club Brugge

2:00 p.m. Leverkusen vs Porto

Grupo C

2:00 p.m. Barcelona vs Inter Milán

2:00 p.m. Viktoria Plzen vs Bayern Munich

Grupo D

2:00 p.m. Tottenham vs Eintracht Frankfurt

2:00 p.m. Sporting vs Marsella

