Champions League: fechas y horarios de los partidos de la fecha 2 de la fase liga

Vuelve el torneo más importante de Europa. Esta semana se disputará la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

A diferencia de la primera fecha, donde los partidos se jugaron martes, miércoles y jueves, esta vez solo se disputarán martes y miércoles. Es decir, se jugarán nueve encuentros por cada día.

Los partidos más llamativos del martes es el Barcelona vs Young Boys y Arsenal vs PSG. Y el miércoles, los encuentros más importantes son Real Madrid vs Lille y Aston Villa vs Bayern Munich.

Estos y todos los partidos de la jornada serán transmitidos EN VIVO por las señales de ESPN y por Disney+ (Estándar y Premium). Además, se podrán seguir por RPP.pe.

Partidos de la fecha 2 de la Champions League: fechas y horas

Martes 1 de octubre

RB Salzburgo vs Stade Brestois

Hora: 11:45 a.m.

Stturgart vs Sparta Praga

Hora: 11:45 a.m.

Borussia Dortmund vs Celtic

Hora: 2:00 p.m.

PSV vs Sporting Lisboa

Hora: 2:00 p.m.

Slovan Bratislava vs Manchester City

Hora: 2:00 p.m.

FC Barcelona vs Young Boys

Hora: 2:00 p.m.

Leverkusen vs Milan

Hora: 2:00 p.m.

Inter vs Estrella Roja

Hora: 2:00 p.m.

Arsenal vs PSG

Hora: 2:00 p.m.

Miércoles 2 de octubre

Shakhtar vs Atalanta

Hora: 11:45 a.m.

Girona vs Feyenoord

Hora: 11:45 a.m.

Benfica vs Atlético de Madrid

Hora: 2:00 p.m.

Liverpool vs Bolonia

Hora: 2:00 p.m.

RB Leipzig vs Juventus

Hora: 2:00 p.m.

Lille vs Real Madrid

Hora: 2:00 p.m.

Strum vs Brujas

Hora: 2:00 p.m.

Aston Villa vs Bayern Munich

Hora: 2:00 p.m.

Dinamo Zagreb vs Mónaco

Hora: 2:00 p.m.

