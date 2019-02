Juventus es el tercer club en la carrera de Sami Khedira. | Fuente: AFP

Juventus recibió una mala noticia a poco de su partido de ida frente al Atlético de Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League. La 'Vecchia Signora' no podrá contar con una de sus principales de cara a este compromiso, pues se anunció que Sami Khedira no podrá participar en él luego de que se le detectara una arritmia.

Según lo informado por Juventus a través de un comunicado, el alemán Sami Khedira se quedará en Turín para someterse a unas pruebas médicas adicionales y asegurar que su situación no empeore, como un estudio electrofisiológico. No obstante, aún no se sabe cuánto tiempo el ex Real Madrid estará fuera de las canchas.

Medios europeos señalan que el uruguayo Rodrigo Bentancur será el encargado de ocupar el lugar de Sami Khedira en la alineación inicial de Juventus en este cotejo, aunque Massimiliano Allegri no ha confirmado nada al respecto. Pero por otra parte, este es un golpe más para el volante alemán en una temporada que ha sido llena de lesiones para él, pues ya se ha perdido doce compromisos a raíz de