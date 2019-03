Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han enfrentado en reiteradas ocasiones a lo largo de sus carreras. | Fuente: AFP

En el sorteo de los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League se determinó que el Barcelona de Lionel Messi se enfrentará al Manchester United, mientras que el Juventus de Cristiano Ronaldo se medirá ante el Ajax de Ámsterdam. No obstante, esto no significa que no habrán posibilidades de que ambos futbolistas (Messi y Cristiano) se vean las caras en el torneo de clubes más importante de Europa.

Según la manera cómo están establecidas las llaves de la presente edición de la Champions League, el Barcelona y Juventus sí podrían quedar cara a cara en el hipotético caso de que ambos pasen a la final. El conjunto de Lionel Messi primero tendrá que superar a los 'Red Devils' y al ganador de la llave entre el Liverpool y Porto. Y por otro lado, la escuadra comandada por Cristiano Ronaldo se verá en la obligación de eliminar al Ajax y al vencedor de los duelos entre Manchester City y Tottenham.

De darse esta figura, sería la primera vez que Cristiano Ronaldo se mida ante Lionel Messi vistiendo la camiseta de Juventus. Luego de que haya sido una costumbre ver a los dos enfrentándose todas las temporadas en los clásicos Real Madrid-Barcelona, ahora existe la chance de que se vean las caras en una final de Champions League.