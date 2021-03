Pepe y Cristiano Ronaldo. | Fuente: AFP

El título del club de fútbol Juventus de Turín caía más de un 8% este miércoles en la Bolsa de Milán, un día después de su eliminación en los octavos de final de la Champions League a manos del Porto de Portugal.

La acción de la Juventus caía en un 8,17% a 0,791 euros, en un mercado a la baja de 0,30%. Esta eliminación contra el Porto (1-2, 3-2 tras prolongación) es la segunda consecutiva en octavos de final de la Champions League para la Juventus de Cristiano Ronaldo, derrotada el año pasado por Lyon.

Decir adiós en los octavos de final de la competición priva al club turinés de unos 10 millones de euros (11,8 millones de dólares) que habría generado el pase a cuartos, según una estimación de La Gazzetta dello Sport.

Y llega cuando Juventus anunció a finales de febrero una pérdida de 113 millones de euros (134,2 millones de dólares) en el primer semestre de su ejercicio 2020/21, más del doble del registrado en los seis primeros meses de la temporada precedente, en gran parte debido a la pandemia del coronavirus.

Cristiano Ronaldo recibió dura crítica

Cristiano Ronaldo nuevamente fue eliminado de la Champions League. Desde que llegó a Juventus en 2018, el astro portugués acumula tres eliminaciones. A esto se suma que tuvo un bajo rendimiento en los dos partidos ante Porto de Sergio Conceicao, cuando su equipo esperaba su estelar aparición.



En este panorama, el histórico goleador de la Champions League ha recibido una serie de críticas, especialmente del exentrenador de Juventus y Real Madrid, Fabio Capello, quien culpa a Cristiano Ronaldo del segundo gol del Porto en tiempo suplementario.

Capello consideró que Cristiano falló en el gol del tiro libre de Sergio Oliveira por saltar en lugar de quedarse en la posición. "El primer gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penal es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave, Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas", expresó.

