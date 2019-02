Cristiano Ronaldo, estrella de la Juventus de Italia. | Fuente: EFE

El polémico gesto de Cristiano Ronaldo al recordar que ganó cinco Champions League, mientras el Atlético de Madrid aún no campeona en este certamen, provocó la reacción del presidente ‘colchonero’, Enrique Cerezo.

"Para mí Cristiano no tiene cinco Champions League, sino tres y por una razón muy sencilla, las dos ante el Atlético de Madrid no las ganó él. ¿Quién lo hizo? De eso hablamos en la próxima entrevista", señaló Cerezo en declaraciones que reproducen los diversos medios españoles.

"Depende del equipo se aplica de una manera. Lo he dicho hace tiempo: no me gusta. Y lo seguiré diciendo", añadió el presidente del Atlético sobre su queja contra el VAR, que anuló un gol de Álvaro Morata.

Atlético de Madrid venció 2-0 a Juventus en el Wanda Metropolitano y dio un paso importante para avanzar a la siguiente fase de la Champions. El duelo de jugará el 12 de marzo en el Juventus Stadium.