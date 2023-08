El mejor: Erling Haaland fue elegido como el Jugador del Año de la UEFA

No hubo dudas. Erling Haaland, la máxima estrella del Manchester City, fue elegido como el Jugador del Año de la UEFA durante el sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League.

El noruego de 23 años, quien llegó en la temporada pasada a los Citizens, superó al belga Kevin De Bruyne (su compañero en el Manchester City) y a Lionel Messi (actual jugador del Inter Miami).

"Desde niño quise esto, con mis compañeros. Estoy feliz, me da más motivación para seguir trabajando, para lograr más cosas, para ganar la Orejona y este trofeo", indicó en un primer momento.

"Haré mi mejor esfuerzo para ganar más. Es motivación, mantener la cabeza clara y las miradas deben estar puestas en el equipo luego de ganar la Champions. Para mí es mi motivación e intentar hacer lo mejor de mí y tener una gran temporada", complementó.

Luego, habló sobre su relación con Pep Guardiola. "Me gusta cuando Pep me grita. Trata de sacar algo de mi cabeza, me gusta. No le temo, quiere que sea mejor futbolista. No me quejo. Con mi papá discutimos muchos, pero no me quejo", finalizó.

Aitana Bonmatí, la mejor jugadora de la UEFA

Por otro lado, Aitana Bonmatí fue elegida la Jugadora del Año de la UEFA. La española sucederá a su compatriota Alexia Putella, quien se llevó el galardón el año pasado.

La internacional española se impuso en la votación final a Olga Carmona, futbolista del Real Madrid, y a Sam Kerr, internacional australiana.

"Me gustaría felicitar a todas las nominadas. Es un orgullo y un privilegio estar aquí. Es una temporada que nunca olvidaré (...) Soy una privilegiada", indicó en un primer momento.

"No están siendo momentos muy buenos en el futbol español. Han dejado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral y una falta de respeto", complemento"

Aitana Bonmatí tuvo una temporada de ensueño con el Barcelona, con el que logró la Champions League, la Supercopa de España y la Liga F, además del Mundial Femenino.

Grupos de la Champions League

Previo a la premiación de los mejores jugadores y entrenadores, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. El campeón defensor, Manchester City, estará en el Grupo G con RB Leipzig, Estrella Roja y Young Boys.

En tanto, Real Madrid estará en el Grupo C con Napoli, Braga y Union Berlin. El equipo que sí la tendrá complicada será PSG, quien deberá superar a Borussia Dortmund, Milan y Newcastle.

Grupo A: Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray.

Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV y Lens.

Grupo C: Napoli, Real Madrid, Braga y Unión Berlin.

Grupo D: Benfica, Inter de Milan, Salzburgo y Real Sociedad.

Grupo E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic.

Grupo F: PSG, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle.

Grupo G: Manchester City, RB Leipzig, Estrella Roja y Young Boys.

Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp.





