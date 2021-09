Frenkie De Jong | Fuente: AFP

FC Barcelona reafirmó su crisis de resultado este miércoles al caer por 3-0 ante Benfica en Portugal por la jornada 2 de la Champions League con un desempeño muy bajo que lo ubica, hasta el momento, como último en su grupo.



Tras el encuentro, el volante Frenkie De Jong se refirió a esta dura caída: "Es un momento difícil ahora. Ellos marcan muy pronto el primero, eso siempre es difícil. En la primera parte no hemos jugado mal. Creamos peligro pero no marcamos. Después del segundo tanto se ha abierto demasiado el partido y no hemos estado bien".

Por otro lado, el futbolista fue consultado sobre Ronald Koeman, ya que se puso en duda su continuidad por los malos resultados en lo que va de la temporada: "No puedo hablar sobre Koeman, no es sobre mí. No creo que cambiando el entrenador se pueda solucionar algo".

Esperanza en FC Barcelona:

Por último, De Jong se mostró optimista sobre lo que queda del certamen, considerando que su próximo encuentro será ante Dínamo Kiev: "Todavía quedan partidos y si ganamos los que quedan, hay oportunidad. Tenemos que seguir luchando, estar juntos, superar esta situación y solo se escapa de situaciones así cuando se trabaja duro y se está unido como equipo".

