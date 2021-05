Ver la Final Champions League 2021 aquí EN VIVO: guía TV del Manchester City ante Chelsea. | Fuente: AFP

Final Champions League 2021: los cuadros del Manchester City vs. Chelsea chocan en el Estadio do Dragao en Oporto para decidir quién será el nuevo monarca europeo. El elenco 'ciudadano' va por su primera Copa de Europa, en tanto que los 'blues' buscan su segunda 'Orejona' luego de la que alzaron a mediados de 2013.

Esta gran Final Champions League se jugará este sábado 29 de mayo en el Estadio do Dragao de la ciudad portuguesa de Oporto. El duelo entre los dirigidos por Pep Guardiola ante los de Thomas Tuchel está programado para que empiece a las 2:00 p.m. hora peruana.



El Manchester City contra el Chelsea por la final de la Champions League será transmitido a toda Sudamérica por las señales de ESPN y ESPN 2. Además, en México lo ves por FOX Sports y Fanatiz, en tanto que en territorio español va en Movistar Liga de Campeones.





Final Champions League: canales y horarios del Manchester City vs. Chelsea

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

El Estadio do Dragao, sede de la final de Champions League. | Fuente: Difusión

Ha habido siete finales entre equipos del mismo país y todas han sido en este siglo. No es casualidad. La centralización del fútbol europeo ha provocado un acaparamiento de títulos entre los mismos y esta vez es Inglaterra la que recoge el guante, aunque en esta sus directores sean un español y un alemán y solo haya cuatro ingleses sobre el césped.



La pérfida Albion vuelve a erigirse como epicentro del fútbol mundial, apenas dos años después de que Liverpool doblegase al Tottenham en una insípida final en Madrid. Aquellos dos equipos, también de autor, han cedido el testigo a un primerizo como el City, y a un elenco 'blue' que aún vive de lo que ocurrió en Múnich hace nueve años.



No queda en la plantilla ningún superviviente del conjunto que se impuso a contracorriente al Bayern Munich en 2012, aunque el espíritu de aquella llama sigue presente y es el que les dota de esperanza. Porque Manchester City vuelve a ser favorito.



No pesan las dos victorias consecutivas que traen los del Chelsea. 1-0 en las semifinales de FA Cup y 1-2 en la Premier. Estas dos bofetadas de Tuchel a Guardiola son pasado, aunque demuestran la capacidad del alemán para ser el contrapunto a la estrategia del español.



El juego sólido y defensivo del germano, perdedor ya el año pasado con el PSG, ha sabido imponerse a la sinfonía perfecta que toca Guardiola, con los mejores instrumentos desde que llegara hace cinco años a Manchester. Por fin su ciclo toca el clímax. Tras acumular títulos domésticos, el de Sampedor acaricia el día por el que firmó por el City.

Posibles alineaciones de la Final Champions League:

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, Silva; Mahrez, De Bruyne y Foden.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Chilwell; Mount, Havertz y Werner.

¿Dónde ver esta Final de Champions League 2021?

Lo ves vía ESPN, ESPN 2, Fanatiz, FOX Sports y Movistar Liga de Campeones.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.