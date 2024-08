¡Fixture confirmado! El calendario de la Champions League 2024-2025 en su fase de liga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los partidos Real Madrid vs. Stuttgart, Mónaco vs. Barcelona, PSG vs. Girona y Manchester City vs. Inter de Milán abrirán la novedosa Champions League 2024-25, según el calendario que dio a conocer la UEFA este sábado.

El organismo rector del fútbol europeo anunció el orden de los partidos de las ocho jornadas que afrontarán los 36 equipos en la fase de liga, después de tener en cuenta el resto de emparejamientos de la Europa League y de la Conference League y para que no coincidan dos choques de equipos de la misma ciudad el mismo día.

Fixture del Real Madrid en la Champions League

El vigente campeón, el Real Madrid, iniciará su participación ante el Stuttgart en el Santiago Bernabéu el martes 17 de septiembre. En la segunda jornada, se medirá a domicilio al Lille el miércoles 2 de octubre, y en la tercera se enfrentará al Borussia Dortmund en casa el martes 22 de octubre.

El AC Milan será el rival en la cuarta fecha en el Bernabéu el martes 5 de noviembre, mientras que en la quinta y en la sexta viajará a Inglaterra y a Italia para medirse al Liverpool el miércoles 27 de noviembre y a Atalanta el martes 10 de diciembre. El miércoles 22 de enero recibirá al Salzburgo y el miércoles 29 de enero cerrará la fase visitando al Brest francés.

Fixture de Barcelona en la Champions League

Barcelona arrancará su participación ante el Mónaco en el Estadio Luis II el jueves 19 de septiembre; se medirá con el Young Boys suizo en casa en la segunda fecha el martes 1 de octubre, y el miércoles 23 de octubre afrontará, también en su casa, el duelo ante el Bayern Munich.

En la cuarta jornada, el miércoles 6 de noviembre, visitará el estadio del Estrella Roja, mientras que en la quinta recibirá al Brest el martes 26 de noviembre. El miércoles 11 de diciembre jugará en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund. El Benfica será su rival en la penúltima jornada, el martes 21 de enero en Lisboa, y en la última se enfrentará en casa a Atalanta el miércoles 29 de enero.

Champions League 2024-25: partidos de la primera fecha

Martes 17 septiembre

11:45 hrs Young Boys - Aston Villa

11:45 hrs Juventus - PSV Eindhoven

14:00 hrs Milan - Liverpool

14:00 hrs Bayern Munich - Dinamo

14:00 hrs Real Madrid - Stuttgart

14:00 hrs Sporting de Portugal - Lille

Miércoles 18 septiembre

11:45 hrs Sparta Praha - Salzburgo

11:45 hrs Bolonia - Shakhtar Donetsk

14:00 hrs Celtic - Slovan Bratislava

14:00 hrs Brujas - Borussia Dortmund

14:00 hrs Manchester City - Inter Milán

14:00 hrs Paris Saint-Germain – Girona

Jueves 19 septiembre

11:45 hrs Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen

11:45 hrs Estrella Roja - Benfica

14:00 hrs Mónaco - Barcelona

14:00 hrs Atalanta - Arsenal

14:00 hrs Atlético de Madrid - Leipzig

14:00 hrs Brest - Sturm Graz

* Partidos en horario peruano