Frenkie de Jong se unirá al Barcelona al término de la presente temporada. | Fuente: AFP

Las alarmas en Ajax se encendieron a poco del partido de vuelta con Juventus por Champions League. Frenkie de Jong, uno de los jugadores más importantes del elenco holandés, no pudo finalizar el duelo frente al Excelsior por presentar unas molestias y en tierras neerlandesas se habla sobre la posibilidad de que pueda perderse el cotejo frente a la 'Vecchia Signora'.

Erik Ten Hag, director técnico del Ajax, se refirió sobre lo ocurrido con Frenkie de Jong y aseguró que no había visto ningún inconveniente en él durante el calentamiento. Además, señaló que espera ver su evolución en estos días para ver si estará apto para el duelo ante Juventus.

"A Frenkie de Jong le estaba molestando el muslo y no quisimos correr riesgos. Ahora tenemos que ver cómo se desarrolla la situación en las próximas horas y días. Antes del partido no tenía molestias y estaba en condiciones de jugar, pero pronto vi que no se movía bien y empeoró con el pasar de los minutos", dijo.

Hasta ahora, el Ajax no ha dado mayores novedades sobre la lesión de Frenkie de Jong y hasta ahora sigue en duda su presencia para el cotejo en Turín contra Juventus. Recordemos que, en la presente temporada, el volante de 21 años ha disputado 44 compromisos y anotado tres goles con el equipo holandés.