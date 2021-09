Gustavo Dulanto es capitán del Sheriff Tiraspol | Fuente: @GDulanto

El defensa peruano Gustavo Dulanto admite que el Sheriff Tiraspol es el "patito feo" de la Champions League, pero recordó a sus rivales del Grupo D -Real Madrid, Inter de Milán y Shakhtar Donetsk-, que el equipo moldavo tiene "mucha hambre de gloria".



"El Sheriff es el patito feo de la Champions. Tenemos el presupuesto más pequeño. Pero tenemos mucha hambre de gloria", comentó Dulanto desde Tiráspol, capital de la región separatista de Transnistria.



Dulanto, de 26 años y 1,96 centímetros de altura, es el líder de la defensa del equipo moldavo que hizo historia al clasificarse por primera vez para la fase de grupos de la "Champions" tras eliminar a equipos históricos como el Dinamo Zagreb o el Estrella Roja.



Seis latinos en el Sheriff

Los moldavos, que cuentan con un plantel multinacional con seis latinoamericanos, debutarán el miércoles en su estadio ante el Shakhtar ucraniano.



"Nos ha tocado un grupo difícil. El Real Madrid y el Inter son los dos equipos que he seguido toda mi vida. Es un privilegio jugar contra el mayor campeón de Europa", dijo.



Reconoce que para todos los futbolistas del Sheriff "es un sueño jugar la Champions League" y no quieren desaprovechar la oportunidad de dar la sorpresa.



"Dios me ha escuchado. Me han tocado los dos equipos que siempre soñé. Cuando pasen los años, lo recordaremos con mucha satisfacción. Y si hacemos un gran partido, aún más. No nos damos cuenta aún de la magnitud de lo que hemos hecho. Estamos viviéndolo aún", señaló.



Dulanto, que militó en el Boavista portugués (2019-21), reconoce que vivió el sorteo con sus compañeros latinos juntos en un restaurante.



"Lo vivimos con mucha alegría. Euforia, incluso", apuntó.



Gustavo Dulanto tras los pasos de su padre

El padre de Dulanto jugó en el Mérida español en 1995, por lo que espera seguir los pasos de su padre y saltar al campo en el Santiago Bernabeu.



"En Perú todos sabemos lo que es el Real Madrid. Espero jugar en el Bernabéu. Del equipo que logró tres copas de Europa seguidas aún queda Benzema. Nadie lo ha logrado. De los que seguía de chico, ya no está nadie", señala.



El Real Madrid está "obligado a ganar la Champions todas las temporadas".



"Esto es lo lindo del fútbol. Un día los ves y otro te enfrentas a ellos. Espero estar a la altura. Benzemá es un delantero de alto nivel. Todos sabemos quien es. Espero que haberlos visto tanto me sirva para manejarlo", señaló.



Y bromea con que el equipo blanco hubiera necesitado "reforzarse" con Kylian Mbappé de cara al próximo partido entre ambos equipos.

Sheriff tan solo recibió dos goles en contra

Con todo, advierte a sus rivales que el Sheriff no perdió ningún partido en la fase preliminar y "sólo encajó dos goles".



"Somos conscientes de que los rivales son superiores, pero uno nunca debe dejar de soñar. El que me conoce sabe que no soy conformista. Somos un grupo unido que quiere hacer grandes cosas. Ahora puede suceder cualquier cosa. Daremos pelea para seguir haciendo historia como futbolista y como club", apuntó.



El peruano destaca que el Sheriff no será una perita en dulce para sus rivales y que en los ocho partidos preliminares "estuvo a la altura todos los partidos".





Se fue a un equipo desconocido y ahora estará en la Champions League, su padre jugó para Pumas cuando él tenía solamente 2 años, pero los recuerdos siguen presente.



Sheriff, una gran vitrina

"De ser sincero, yo vine con la idea de jugar la Champions. Soñaba con un gran torneo. Hay que soñar en grande. Desde el primer partido en Albania fue difícil, pero jugamos con personalidad", reconoce.



Mientras, reconoce, la afición del Sheriff "está entusiasmada" a la espera del debut de Dulanto y sus compañeros en la máxima competición continental.

(Con información de EFE)

