Inter vs Feyenoord EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Inter vs Feyenoord EN VIVO: se enfrentan este martes 11 de marzo por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El partido se disputará en el estadio San Siro (Italia), desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2, ESPN 5 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Inter de Milán defenderá este martes la ventaja de dos goles que recaudó en Róterdam ante el Feyenoord, que buscará el milagro para remontar la eliminatoria. Los goles del francés Marcus Thuram y del argentino Lautaro Martínez, que se convirtió en el máximo anotador de la historia de los 'nerazzurri' en la competición continental más importante a nivel de clubes, encarrilaron una eliminatoria que pasa por una de las plazas más míticas del fútbol.



Pero, va a ser algo diferente para el Feynoord, porque no se va a enfrentar al Milan de este año. Y es que no solo es que el Inter no haya perdido en esta edición en casa, es que solo ha encajado uno gol en los nueve partidos disputados en total.



Los de Van Persie, que apenas llevan dos partidos como nuevo entrenador y uno fue la ida de esta eliminatoria, continúan plagados de bajas, pero mantienen la esperanza de dar la sorpresa ante las rotaciones de Simone Inzaghi, algo que ya consiguió en la pasada ronda, la del playoffs, precisamente ante el Milan en el mismo escenario, en San Siro.



Inter vs Feyenoord: ¿Cómo llegan a la vuelta de los octavos de Champions League?



Inter de Milan llega al partido tras vencer 3-2 a Monza por la Serie A. Feyenoord, en tanto, empató 0-0 con NEC.

¿Cuándo y dónde juegan Inter vs Feyenoord en vivo por los octavos de Champions League?



El encuentro entre Inter vs Feyenoord se disputará este martes 11 de marzo en el Estadio San Siro. El recinto tiene capacidad para 75 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Inter vs Feyenoord en vivo por los octavos de Champions League?



En Perú, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washigton), el partido Inter vs Feyenoord comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Inter vs Feyenoord en vivo por TV y streaming?



El partido entre Inter vs Feyenoord se podrá ver EN VIVO por ESPN 2, ESPN 5 y Disney +. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Inter vs Feyenoord: alineaciones posibles



Inter de Milan: Josep Martínez; Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Kristjan Asllani, Piotr Zielinski, Alessan Bastoni; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jeyland Mitchell, Thomas Beelen, David Hancko, Hugo Bueno; Jakub Moder, Gus Smal, Igor Paixao; Anis Hadj Moussa, Ibrahim Osman y Julián Carranza.