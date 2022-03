Kylian Mbappé jugaría en Real Madrid en la temporada 2022-23. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Sale con todo. Kylian Mbappé apunta a titular este miércoles que PSG visitará al Real Madrid en el mítico Estadio Santiago Bernabéu en el marco de la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Real Madrid recibirá al PSG en el Bernabéu que está en plena remodelación. Este martes, el cuadro galo de Kylian Mbappé reconoció el césped de la 'Casa Blanca' y en imágenes que reveló el programa español El Chiringuito se vio que el delantero francés quedó maravillado con los trabajos de renovación.

Es más, Mbappé puede jugar en el Bernabéu en la próxima temporada. Es uno de los que está en la lista de fichajes en Real Madrid y, de momento, no renueva en PSG. Llegaría gratis al cuadro de Carlo Ancelotti.

Mbappé y una reacción previo a jugar frente al Real Madrid

Kylian Mbappé enfrentará nuevamente al Real Madrid. | Fuente: El Chiringuito

Eu entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, aseguró que el atacante estaba "bien" y el popular 'Donatello' lo demostró, al menos ante los medios de comunicación, participando en el calentamiento y en los rondos iniciales.



Una sesión en la que no se dejó ver el español Sergio Ramos, quien viajó con la tienda parisina a pesar de que no podrá jugar por lesión en su vuelta a la que fue su casa durante 16 temporadas.



Otro que vuelve en PSG frente al Real Madrid, aunque ya sabe lo que es hacerlo en repetidas ocasiones, el argentino Ángel di María, saltó al terreno de juego hablando con el italiano Marco Verratti y señalándole varias zonas del estadio, como si le contara sus secretos.



Su compatriota Lionel Messi, quien suma nueve encuentros sin marcar al Real Madrid -ocho con Barcelona y uno con su actual club- se le vio muy pegado al brasileño Neymar Junior, mostrando su buena amistad.



Además, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, hizo acto de presencia y estuvo hablando con Leonardo, director deportivo, y Pochettino antes de comenzar el entrenamiento. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, también estuvo sobre el césped, pero no se apreció saludo entre ambos.



