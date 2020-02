Genaro Gattuso reemplazó a Carlo Ancelotti en la dirección técnica del Nápoli. | Fuente: AFP

Uno de los principales temas de conversación en Nápoli previo a su partido frente al Barcelona por Champions League es la presencia de Lionel Messi. En conferencia de prensa, el entrenador Genaro Gattuso reconoció que será sumamente complicado limitar al atacante argentino y lo destacó a tal punto de decir que sus acciones solo se ven en los videosjuegos.

"No puedes parar a Lionel Messi, pero mis jugadores tendrán que intentarlo. De todos modos, nos vamos a enfrentar al Barcelona y no solo a él. No tiene sentido hacer un plan para defenderlo, intentaremos algunas cosas y veremos. Es un ejemplo a seguir para los niños y nunca dice algo inapropiado. Hace cosas que uno solo ve en el PlayStation y ni se imagina", dijo.

Nápoli llega a esta contienda de ida contra el Barcelona después de sumar tres victorias consecutivas en todas las competiciones. Además, en la fase de grupos de la presente edición de la Champions League, los dirigidos por Genaro Gattuso tuvieron la chance de verse las caras con el Liverpool y lograron sacar un buen resultado en ambas oportunidades.