Liberman volvió a hablar de Lionel Messi. | Fuente: AFP

El periodista argentino Martín Liberman habló sin medias tintas sobre la eliminación de París Saint Germain (PSG), liderado por Kylian Mbappé y Lionel Messi, que fue superado por el Real Madrid en la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League.

En su canal de YouTube, Liberman señaló que PSG es un "invento" y que el Real Madrid dejó en claro que es el club más importante de la historia del fútbol.

"Pasó el equipo grande y no el invento, pasó el equipo en serio y no el rejunte de estrellas. Pasó el equipo que siente con corazón y alma la camiseta y no el que se pone crircunstancialmente", dijo.

En otro momento, Liberman agregó que Messi tuvo un regular primer tiempo, pero no logró ser decisivo para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions.

"No hizo nada para que el equipo volara y debemos asumir que Messi fue un recontra crack, pero que ya no gana solo. Él tenía momentos de inspiración como algunos elegidos como Cristiano, Maradona. Cruyff, Pelé, Platini y Zidane", sostuvo.

PSG "buscó a Messi" para ganar la Champions

"PSG no existe, es un invento absoluto. Fueron a buscar al 30 (Messi) creyendo que les destrababa algo, que el 30 ya no destrababa en Barcelona. Es un crack, pero necesita como necesitó toda la vida a los Ronaldinho, Eto'o, Zlatan, Xavi, Iniesta, Puyol, Jordi Alba, Dani Alves y Luis Suárez. Él no gana solo, podia hacer genailidades a sus 26 y 28, pero cuando esos chicos se fueron de Barcelona, él solo no pudo", culminó Liberman sobre Messi.





NUESTROS PODCASTS

El fenómeno de contar con menos mujeres en cargos en los que se toman decisiones importantes en una empresa ocurre en el sector privado y en el público, ¿A qué se debe? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los techos y paredes de cristal?